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Финская Tikkurila продала петербургские заводы московской «Смартбизнесгрупп»

Дочернее предприятие финского производителя лакокрасочных материалов Tikkurila ООО «Тиккурила», управляющее двумя заводами в Петербурге, а также логистическими центрами в Новосибирске, Мытищах и Копейске (Челябинская область), сменило собственника. Его единственным владельцем стала московская компания АО «Смартбизнесгрупп». На изменения в данных ЕГРЮЛ обратил внимание РБК Петербург.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Ранее 100% долей ООО «Тиккурила» принадлежали финской корпорации Tikkurila Oyj. В материнской компании смену собственников «дочки» и продажу российского бизнеса пока не комментировали.

Согласно открытым данным, АО «Смартбизнесгрупп» было зарегистрировано в конце сентября 2024 года. Заявленный основной вид деятельности — производство изделий из бетона для использования в строительстве. Данные об акционерах не раскрываются. Уставный капитал компании составляет 100 тыс. рублей.

В сообщении также отмечается, что одновременно со сменой собственника у ООО «Тиккурила» сменился генеральный директор. Теперь им является бизнесмен Александр Суднев. Прежний топ-менеджер компании Александр Соседкин проработал в этой должности чуть больше года — с декабря 2023-го.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что лакокрасочная продукция финской компании Tikkurila, выпускаемая на заводах ООО «Тиккурила» в Петербурге, будет производиться и продаваться под новым брендом — Tikkivala. Сообщалось, что первые партии товаров с измененным дизайном должны начать появляться на полках магазинов в первом квартале 2025 года.

Подробнее о свертывание российского бизнеса финской компании — в материале «Ъ-СПб» «Тиккурила смывает краску».

Андрей Цедрик

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