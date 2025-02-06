Известный бард Вадим Стройкин выпал из окна в Петербурге

Екатеринбургский бард Вадим Стройкин выпал из окна квартиры на Парфеновской улице, сообщает «Комсомольская правда в Петербурге». Смерть 58-летнего музыканта наступила на месте происшествия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com / vadimcamelot Фото: vk.com / vadimcamelot

Инцидент случился в тот момент, когда к нему пришли правоохранительные органы. Они проводили обыски в рамках дела по экстремистской статье. По факту случившегося Следственный комитет проводит проверку.

Стройкин родился на Урале, его родители работали на секретном предприятии. Закончив Британскую школу журналистики, музыкант некоторое время работал на радиостанции «Эхо Москвы — Екатеринбург». Там он вел передачу «Антология авторской песни».

Следом, в 2008 году, бард основал турфирму «Камелот» и собственную школу гитары. Спустя несколько лет Стройкин перебрался в Петербург, где продолжил учить людей играть на гитаре и заниматься музыкой.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в декабре минувшего года по аналогичной причине погиб 27-летний блогер Дмитрий Костенков, известный под псевдонимом Amoral. Тело молодого человека нашли под окнами многоэтажного дома на Заречной улице на Парнасе.

Андрей Маркелов