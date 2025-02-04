Экс-главе комитета по труду Чернейко смягчили меру пресечения

Бывшего руководителя комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Дмитрия Чернейко отправили под домашний арест. Ему смягчили меру пресечения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ

Санкт-Петербургский городской суд в апелляционном порядке изменил постановление районного. Домашний арест вместо заключения под стражу также избрали в отношении жены Чернейко Татьяны.

Супруги стали фигурантами дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения). Их арестовали в конце сентября 2024 года, писал ранее «Ъ-СПб».

Татьяна Титаева