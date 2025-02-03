Новым директором АО «Большой Гостиный двор» стал Максим Макеев

Экс-главу «Невской мануфактуры» Максима Макеева назначили новым директором АО «Большой Гостиный двор», сообщает «Деловой Петербург» 3 февраля. Соответствующие изменения внесены в реестр юридических лиц.

Согласно данным «Контур.Фокуса», господин Макеев возглавлял «Невскую мануфактуру» в 2021 году, когда там случился крупный пожар. Историческое здание тушили несколько дней. Огонь унес жизнь командира отделения 64-й пожарно-спасательной части Невского района Ильи Белецкого. После происшествия Максима Макеева и его заместителя Алексея Михневича задержали. В 2023 году суд не стал привлекать топ-менеджеров к ответственности в связи с тем, что срок по делу уже истек.

Что касается «Большого Гостиного двора», то с декабря 2023 года его возглавлял Арсен Аганян, владелец сети бутиков Babochka. Он сменил на этому посту многолетнего директора Елену Коршунову.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что бывший вице-губернатор Томской области Андрей Антонов возглавил ООО «Микранэл». Фирма зарегистрирована в Санкт-Петербурге и является дочерней компанией АО «НПФ "Микран"».

Андрей Маркелов