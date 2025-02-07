Обвиняемую в дискредитации российской армии Дарью Козыреву выпустили из СИЗО

Обвиняемую в повторной дискредитации армии 19-летнюю Дарью Козыреву отпустили под запрет определенных действий, сообщила группа поддержки девушки. Петербурженка находилась в СИЗО с 24 февраля 2024 года, ее задержали за то, что она наклеила на памятник Тарасу Шевченко его стихотворение на украинском языке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ

Меру пресечения суд изменил на заседании в пятницу, 7 февраля. Об этом неоднократно ходатайствовал адвокат госпожи Козыревой Рафаиль Поляков. Однако прокуратура настаивала, что в таком случае девушка сможет либо совершить новое преступление, либо уехать из страны и избежать наказания.

Ранее часть дела петербурженки вернули в прокуратуру для устранения процессуальных недостатков, на которые указывал судья. Речь идет о материалах, которые поступили намного позднее задержания девушки. В августе против Дарьи Козыревой возбудили еще одно уголовное дело по той же статье (ст. 280.3 УК РФ). На этот раз поводом стало видео, размещенное и позднее удаленное с YouTube. По версии следствия, на записи Дарья Козырева публично дискредитировала российскую армию.

Подробнее о деле Дарьи Козыревой — в материале «Ъ-СПб» «Следствие поищет эпизоды антиконституционной деятельности».

Полина Пучкова