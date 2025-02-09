Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» был основан в 1943 году в рамках советского атомного проекта. Именно в нем под руководством Игоря Курчатова была разработана первая советская атомная бомба (1949), а затем и первая в мире промышленная атомная электростанция (1954). Является одним из крупнейших научных центров России, специализирующихся на ядерной физике, энергетике, материаловедении и высоких технологиях.

В состав Курчатовского института входят ведущие российские научные центры — Институт теоретической и экспериментальной физики, Петербургский институт ядерной физики и другие. Курчатовский институт располагает инфраструктурой, включающей ядерные реакторы, ускорительные комплексы и суперкомпьютеры.

Институт активно развивает программы по цифровым технологиям и биомедицинским исследованиям, занимаясь проектами в области генетики, персонализированной медицины и искусственного интеллекта. В 2009 году в институте был создан Курчатовский НБИКС-центр, ориентированный на междисциплинарные исследования и разработки. В 2023 году правительство РФ утвердило программу деятельности Курчатовского института на 2023–2027 годы с бюджетом более 185 млрд руб.