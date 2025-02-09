Ковальчук Михаил Валентинович

Родился 21 сентября 1946 года в Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург). В 1970 году окончил физфак Ленинградского государственного университета. С 1973 года работал в Институте кристаллографии имени Шубникова АН СССР, в 1998–2013 годах возглавлял институт. С 2001 года — ученый секретарь, член президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию.

С 2005 года — директор, а потом президент НИЦ «Курчатовский институт». В 2009 году создал Курчатовский НБИКС-центр. С 2010 года — член совета фонда «Сколково». С 2012 года является деканом физического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. С июня 2023 года — президент Политехнического музея.

Доктор физико-математических наук, тема диссертации — «Метод стоячих рентгеновских волн в исследовании структуры приповерхностных слоев полупроводников». Профессор, член-корреспондент РАН. Автор более 250 научных публикаций. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Лауреат премий правительства РФ в области науки и техники, а также в области образования.