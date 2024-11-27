Удочки сменили на сети

В битву с мошенниками, продолжающуюся уже не первый год, государство бросает все новые силы. Так, Минцифры совместно с правоохранительными органами и ЦБ разработали пакет законопроектов, направленных на защиту граждан от мошеннических схем с использованием информационных технологий, сообщили 26 ноября в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Исакова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Татьяна Исакова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Сам пакет включает около 30 инициатив, в числе тех, что были анонсированы сегодня,— обязательная маркировка звонков, запрет на использование мессенджеров для сотрудников госорганов, запрет на массовые рекламные звонки и отправку спам-СМС, оформление онлайн-кредитов и микрозаймов на граждан. Предлагается и блокировка СМС-сообщений во время разговора, но при этом — использование биометрии для защиты аккаунтов и подтверждения личности при финансовых операциях. «В результате гражданам станет доступен широкий набор инструментов, который поможет им обезопасить себя от телефонного и интернет-мошенничества»,— заверил господин Григоренко.

Ни одна из анонсированных на данный момент мер не нова. Запрет массовых «спам-обзвонов» обсуждается с апреля, а использование мессенджеров сотрудниками госучреждений — и вовсе с 2022 года, хотя и с точки зрения защиты их данных. При этом «точечно» все инициативы уже пытались реализовать, отмечают мои собеседники на телеком-рынке. Правда, как следует из данных ЦБ, пока это не дало ощутимого результата: во втором квартале 2024 года мошенникам удалось украсть со счетов граждан и компаний около 4,8 млрд руб.

Сам пакет проектов пока только анонсирован правительском, документы еще не опубликованы. Спрогнозировать, как предложенные меры повлияют на тех же операторов связи или банки, сложно, хотя мои собеседники на рынке настороженно относятся уже ко всем государственным инициативам: к запрету массовых «обзвонов» ранее отрасль отнеслась скептически, так как изменения в работе потребуют от компаний значительных затрат (см. “Ъ” от 9 октября).

Правительство же комплексно подошло к решению проблем мошенничества. В аппарате Дмитрия Григоренко говорят, что «были проработаны все наиболее распространенные схемы» и в итоге в пакет мер вошел «широкий набор инструментов для защиты граждан». Сейчас кажется, что реализация этого масштабного сразу для двух отраслей проекта не будет проведена полностью из-за рисков для самих компаний. Правда, так думали и о законах, ужесточающих ответственность за утечки персональных данных. В результате оба проекта приняты Госдумой одним днем. Что уже говорит о том, что опасения бизнеса вполне могут быть отложены сторону, в пользу безопасности граждан.

Татьяна Исакова