ЛСР отчаливает от верфей

Более устойчивый спрос на жилье в высоком ценовом сегменте стимулирует застройщиков продолжать развитие. Fizika Development Александра Кравцова и Сергея Селегеня приобрела 4,7 га на Матисовом острове у «Группы ЛСР» под жилой проект бизнес-класса. У локации есть потенциал для редевелопмента, но на цену продаж квартир может повлиять неоднозначное окружение, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вид на Матисов остров со стороны реки Пряжки

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Вид на Матисов остров со стороны реки Пряжки

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Группа ЛСР» продала 4,7 га на Перевозной улице неподалеку от «Адмиралтейских верфей» застройщику Fizika Development, рассказали «Ъ-СПб» источники на рынке недвижимости. Стороны сделки подтвердили эту информацию «Ъ-СПб». На указанной территории будет построено 70,7 тыс. кв. м жилья, пояснили в Fizika Development. Начать работы девелопер собирается в этом году, инвестиции в проект составят 23 млрд рублей.

Fizika Development специализируется на возведении жилья бизнес- и премиум-класса в Санкт-Петербурге. Портфель реализуемых проектов включает 167,1 тыс. кв. м недвижимости. Основатели девелопера — Александр Кравцов (сын совладельца ГК «Еврострой» Валерия Кравцова) и Сергей Селегень (муж Анны Селегень, дочери бывшего спикера петербургского Законодательного собрания Вячеслава Макарова).

В пресс-службе ЛСР сообщили «Ъ-СПб», что группа получила привлекательное предложение о продаже проекта. В текущей экономической ситуации для улучшения баланса активов эффективнее продавать некоторые участки, а не вводить их в деловой оборот, уточнил представитель застройщика. «При этом у нас в Петербурге еще много очень интересных земельных активов, которые мы планируем развивать самостоятельно; старт некоторых проектов запланирован уже на этот год. Напомним, что, по официальной отчетности, весь портфель недвижимости "Группы ЛСР" составляет более 8 млн кв. м рыночной стоимостью более 500 млрд рублей»,— говорится в ответе пресс-службы ЛСР на вопросы «Ъ-СПб».

Землю на Матисовом острове ЛСР приобрела в 2021 году у структур, связанных с компанией «Татнефть». ЛСР купила эту площадку не более чем за 2,5 млрд рублей, тогда как цена продажи могла составить 7,5–8 млрд, предполагает партнер Rusland SP Дмитрий Лехмус. После покупки участка ЛСР согласовала увеличение объема застройки, что сделало экономику проекта более привлекательной, объясняет он.

Эксперт по девелопменту Андрей Вересов оценивает стоимость сделки в 7 млрд рублей. Продавать участки по высокой цене на падающем рынке — логичная стратегия для «Группы ЛСР», которая сформировала существенный земельный банк, уверен директор по развитию строительной компании «Базис-СПб» Антон Иванов.

Матисов остров — одна из самых перспективных локаций в границах исторического центра и имеет перспективы реновации, говорит управляющий партнер ГК Fizika Development Александр Кравцов. Это довольно крупный участок, где можно построить жилой комплекс бизнес-класса, включающий элитные квартиры, отмечает гендиректор Eight Development Данил Бекиров. Стоимость продажи жилья в этом месте составит 400 тыс. рублей за кв. м, считает Дмитрий Лехмус.

Спрос и цену квартир будет сдерживать близость психиатрической больницы и территории «Адмиралтейских верфей», предупреждает Андрей Вересов. На интерес к проекту также может повлиять недостаточно развитая инфраструктура и сложности с транспортной доступностью Матисова острова, считает Антон Иванов. Стимулировать редевелопмент локации и рост ее востребованности может открытие станции метро «Театральная», ожидает аналитик-консультант NF Group Ксения Федорова.

По данным агентства Dataflat.ru, продажи жилья в новостройках Санкт-Петербурга в январе 2025 года сократились на 57% к аналогичному периоду прошлого года. Тем не менее застройщики заинтересованы в развитии, поскольку им необходимо реинвестировать прибыль и удерживать сотрудников, считает Дмитрий Лехмус. Кроме того, проекты элитного и бизнес-класса отличаются большей устойчивостью с точки зрения спроса, замечает Андрей Вересов.

Текущий кризис ударил по достатку людей с низкими доходами, что привело к расслоению рынка на массовую застройку вокруг города и высокобюджетную рядом с центром, подтверждает Данил Бекиров. Из-за дефицита земли девелоперам приходится выходить в новые для проектов бизнес-класса локации (намыв, Матисов остров), но существует риск, что у потребителя этого сегмента они не будут востребованы, полагает Антон Иванов.

Константин Куркин