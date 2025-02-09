Михаил Ковальчук раскрыл три важнейших научных проекта России

Президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в интервью «Ъ» сообщил, что по решению президента РФ запущена Федеральная научно-техническая программа развития синхротронных, нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Ковальчук

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Михаил Ковальчук

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Среди важнейших инфраструктурных проектов программы Михаил Ковальчук назвал высокопоточный исследовательский реактор ПИК в Петербургском институте ядерной физики.

Второй объект, не имеющий мировых аналогов,— установка СИЛА (синхротрон-лазер) в подмосковном Протвино. Она сочетает источник синхротронного излучения нового поколения и рентгеновский лазер на свободных электронах.

Также в этом году завершается создание кольцевого источника фотонов СКИФ (Новосибирская область). «В рамках этой программы мы в течение ближайших пяти-восьми лет создадим лучшую в мире сетевую исследовательскую инфраструктуру класса мегасайенс, которая будет практически покрывать территорию всей страны»,— заявил господин Ковальчук.

«Нам уже удалось восстановить многие уникальные компетенции и технологические цепочки для создания и производства оборудования установки»,— отметил глава НИЦ «Курчатовский институт».

Подробнее читайте в интервью Михаила Ковальчука, которое выйдет на сайте и в газете «Ъ» позднее.