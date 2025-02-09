Часовщики Patek Philippe стали жертвой террористов-вымогателей

В Женеве, в штаб-квартире знаменитой часовой марки Patek Philippe, опасаются террористических актов. За последние месяцы сотрудники компании получили несколько посылок с установленными внутри взрывными устройствами

С весны 2024 года предприятие получает письма с угрозами с требованием выкупа: причем все больших сумм — сначала 5, затем 20, а теперь 24 млн франков. Так, 4 февраля 2025 года компания получила новый запрос на выкуп на сумму 24 млн франков (около $26,3 млн), платеж должен быть произведен в криптовалюте Monero.

24 ноября в Женеве взорвалась посылка в почтовом ящике, в результате 12-летняя девочка получила серьезное ранение брюшной полости. Еще один инцидент произошел 22 января: в центре Женевы в почтовом ящике компании-аудитора BfB, сотрудничающей с Patek Philippe, обнаружили взрывчатку, ее смогли обезвредить.

В женевском пригороде План-лез-Уат, где расположено предприятие и штаб-квартира Patek Philippe новости, представленные газетой 20minutes, никак не комментируют. Согласно профсоюзам, безопасность вокруг здания была усилена. Заминированные посылки, однако, были адресованы обычным сотрудникам и доставлялись в почтовые ящики частных домов. При этом сами сотрудники признают, что невозможно обеспечить личную защиту для каждого из 2000 работников Patek Philippe, трудящихся в Женеве.

Алексей Тарханов, Париж