Хамзату Чимаеву подобрали чемпиона
Дрикус дю Плесси эффектно защитил титул лучшего средневеса UFC
Южноафриканец Дрикус дю Плесси защитил звание чемпиона UFC, основного промоушена в смешанных единоборствах (MMA), в среднем весе (до 84 кг), победив в одном из самых кровавых боев последних лет американца Шона Стрикленда. А следующим соперником дю Плесси, скорее всего, станет очень популярный боец российского происхождения Хамзат Чимаев, давно дожидавшийся шанса на титульный поединок и, кажется, наконец дождавшийся.
Южноафриканец Дрикус дю Плесси (слева) в бою против американца Шона Стрикленда звание чемпиона UFC в среднем весе (до 84 кг)
Фото: Jeremy Piper / Reuters
Центральный бой турнира UFC в Сиднее закрепил за Дрикусом дю Плесси репутацию очень неординарного бойца. Чемпионский титул он завоевал чуть больше года назад, в январе 2024-го, когда одолел того же Шона Стрикленда. Но в том поединке он справился с ним с трудом, раздельным решением судей, а американец упорно настаивал на его несправедливости. В общем, ситуация была тонкой, неоднозначной. Но дю Плесси в следующие несколько месяцев сделал все, чтобы тонкости и неоднозначности в его статусе не осталось. Сначала он нокаутировал новозеландца Исраэля Адесанью, настоящую знаменитость MMA, а теперь во второй раз разобрался со Стриклендом, но уже куда более эффектно.
ESPN без колебаний назвал этот матч кандидатом на звание лучшего в 2025 году, хотя до его завершения куча времени.
Однако понять его экспертов можно. Во всяком случае, столько страсти и столько крови редко увидишь даже в этом специфическом жанре, который предполагает их обилие.
Кровь полилась еще во втором раунде, в котором Дрикусу дю Плесси разбили переносицу, а Шону Стрикленду — рот. Правда, в тот момент уже было понятно, что при паритете в повреждениях чемпион претендента переигрывает — выше скорость, гораздо больше суммарный тоннаж ударов. И поведение секундантов Стрикленда ощущение подтверждало: в его углу воцарилось что-то вроде легкой паники. От американца требовали реагировать симметрично — тоже взвинчивать темп, тоже чаще бить. Но бить продолжал в основном дю Плесси. А к попаданиям добавил и тейкдаун.
Крови между тем становилось все больше и больше.
А в четвертом раунде хорошенько обработанный кулаками Дрикуса дю Плесси нос Шона Стрикленда выглядел уже так, что было очевидно: в ближайшие дни над ним придется усердно попотеть хирургу. Деформация была такой, что непонятно, как в принципе американец терпел боль и умудрялся дышать.
Похоже, секунданты в перерыве предлагали ему сняться. Но Стрикленд сказал, что как-нибудь сам вправит нос. И действительно, в октагон вернулся — за новой порцией тумаков.
На сей раз судейский вердикт был уже кристально четким.
Выигрыш Дрикусу дю Плесси отдали все три арбитра, и все три — с не оставляющим простора для интерпретаций перевесом: двое — со счетом 50:45, третий — 49:46.
Почти таким же кристально четким видится и ближайшее будущее поразившего неистовостью и неутомимостью южноафриканца. Еще до боя глава UFC Дейна Уайт назвал имя наиболее вероятного кандидата на роль соперника его победителя. И оно никого не поразило.
Кандидатом оказался Хамзат Чимаев. Формально представляющий сейчас ОАЭ, он у всех поклонников смешанных единоборств ассоциируется все-таки прежде всего с Россией и Чечней, в которой родился и к которой относится именно как к настоящей родине. А еще ассоциируется, конечно, с высочайшим бойцовским классом и богатейшим арсеналом разных смертельно опасных приемов.
Он помог Чимаеву одержать в профессиональной карьере 14 побед при полном отсутствии осечек. А биографии последних соперников — американца Камару Усмана и австралийца Роберта Уиттакера — были настолько солидны, что как-то даже странно было бы после успехов в этих боях не подарить ему шанс, которого третий номер рейтинга UFC в среднем весе давным-давно дожидался. ESPN уверен, что шанс от Чимаева никуда не денется. А Дрикус дю Плесси вскоре после окончания своего поединка против Шона Стрикленда заявил, что, на его взгляд, Хамзат Чимаев больше остальных заслуживает претендентского ранга и права на встречу с чемпионом.