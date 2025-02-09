Хамзату Чимаеву подобрали чемпиона

Южноафриканец Дрикус дю Плесси защитил звание чемпиона UFC, основного промоушена в смешанных единоборствах (MMA), в среднем весе (до 84 кг), победив в одном из самых кровавых боев последних лет американца Шона Стрикленда. А следующим соперником дю Плесси, скорее всего, станет очень популярный боец российского происхождения Хамзат Чимаев, давно дожидавшийся шанса на титульный поединок и, кажется, наконец дождавшийся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Южноафриканец Дрикус дю Плесси (слева) в бою против американца Шона Стрикленда звание чемпиона UFC в среднем весе (до 84 кг)

Фото: Jeremy Piper / Reuters Южноафриканец Дрикус дю Плесси (слева) в бою против американца Шона Стрикленда звание чемпиона UFC в среднем весе (до 84 кг)

Фото: Jeremy Piper / Reuters

Центральный бой турнира UFC в Сиднее закрепил за Дрикусом дю Плесси репутацию очень неординарного бойца. Чемпионский титул он завоевал чуть больше года назад, в январе 2024-го, когда одолел того же Шона Стрикленда. Но в том поединке он справился с ним с трудом, раздельным решением судей, а американец упорно настаивал на его несправедливости. В общем, ситуация была тонкой, неоднозначной. Но дю Плесси в следующие несколько месяцев сделал все, чтобы тонкости и неоднозначности в его статусе не осталось. Сначала он нокаутировал новозеландца Исраэля Адесанью, настоящую знаменитость MMA, а теперь во второй раз разобрался со Стриклендом, но уже куда более эффектно.

ESPN без колебаний назвал этот матч кандидатом на звание лучшего в 2025 году, хотя до его завершения куча времени.

Однако понять его экспертов можно. Во всяком случае, столько страсти и столько крови редко увидишь даже в этом специфическом жанре, который предполагает их обилие.

Кровь полилась еще во втором раунде, в котором Дрикусу дю Плесси разбили переносицу, а Шону Стрикленду — рот. Правда, в тот момент уже было понятно, что при паритете в повреждениях чемпион претендента переигрывает — выше скорость, гораздо больше суммарный тоннаж ударов. И поведение секундантов Стрикленда ощущение подтверждало: в его углу воцарилось что-то вроде легкой паники. От американца требовали реагировать симметрично — тоже взвинчивать темп, тоже чаще бить. Но бить продолжал в основном дю Плесси. А к попаданиям добавил и тейкдаун.

Крови между тем становилось все больше и больше.

А в четвертом раунде хорошенько обработанный кулаками Дрикуса дю Плесси нос Шона Стрикленда выглядел уже так, что было очевидно: в ближайшие дни над ним придется усердно попотеть хирургу. Деформация была такой, что непонятно, как в принципе американец терпел боль и умудрялся дышать.

Похоже, секунданты в перерыве предлагали ему сняться. Но Стрикленд сказал, что как-нибудь сам вправит нос. И действительно, в октагон вернулся — за новой порцией тумаков.

На сей раз судейский вердикт был уже кристально четким.

Выигрыш Дрикусу дю Плесси отдали все три арбитра, и все три — с не оставляющим простора для интерпретаций перевесом: двое — со счетом 50:45, третий — 49:46.

Почти таким же кристально четким видится и ближайшее будущее поразившего неистовостью и неутомимостью южноафриканца. Еще до боя глава UFC Дейна Уайт назвал имя наиболее вероятного кандидата на роль соперника его победителя. И оно никого не поразило.

Кандидатом оказался Хамзат Чимаев. Формально представляющий сейчас ОАЭ, он у всех поклонников смешанных единоборств ассоциируется все-таки прежде всего с Россией и Чечней, в которой родился и к которой относится именно как к настоящей родине. А еще ассоциируется, конечно, с высочайшим бойцовским классом и богатейшим арсеналом разных смертельно опасных приемов.

Он помог Чимаеву одержать в профессиональной карьере 14 побед при полном отсутствии осечек. А биографии последних соперников — американца Камару Усмана и австралийца Роберта Уиттакера — были настолько солидны, что как-то даже странно было бы после успехов в этих боях не подарить ему шанс, которого третий номер рейтинга UFC в среднем весе давным-давно дожидался. ESPN уверен, что шанс от Чимаева никуда не денется. А Дрикус дю Плесси вскоре после окончания своего поединка против Шона Стрикленда заявил, что, на его взгляд, Хамзат Чимаев больше остальных заслуживает претендентского ранга и права на встречу с чемпионом.

Алексей Доспехов