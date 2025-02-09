В Адыгее реализуют 11 договоров КРТ на 1,5 млн квадратных метров жилой площади

В Республике Адыгея на сегодня реализуется 11 договоров комплексного развитии территорий (КРТ). Из них шесть – в Майкопе, четыре – в Тахтамукайском районе, один – в Адыгейске. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в департаменте по архитектуре и градостроительству республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Мурата Кумпилова Фото: Telegram-канал Мурата Кумпилова

По данным ведомства, в том числе три договора – о комплексном развитии незастроенной территории и восемь договоров – о КРТ по инициативе правообладателя. Общая площадь территории, в отношении которой заключены договора, составляет 191,31 га. Общая жилая площадь по этим договорам составляет более 1,5 млн кв. м, общая нежилая – 165 904,74 кв.м.

Как отметили в департаменте, комплексное развитие территорий в Адыгее, его принципы и реализация являются приоритетным направлением. Работа по поиску новых территорий ведется кабинетом министров республики и главами муниципалитетов на постоянной основе, в том числе при активном сотрудничестве с правообладателями земельных участков и объектов недвижимости.

Напомним, на Кубани заключены 25 договоров КРТ общей площадью 940 га с общим градостроительным потенциалом более 7,3 млн кв. м. В том числе жилой площади – свыше 5,4 млн кв. м.

Андрей Пугачев