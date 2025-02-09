Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Кубани заключили 25 договоров КРТ на 7,3 млн квадратных метров

В Краснодарском крае заключены 25 договоров комплексного развития территории (КРТ) общей площадью 940 га с общим градостроительным потенциалом более 7,3 млн кв. м. В том числе жилой площади – свыше 5,4 млн кв. м. Такие данные «Ъ-Кубань» привели в департаменте по архитектуре и градостроительству Кубани.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Как отметили в ведомстве, с 2020 года региональные нормативы края были доработаны в части возможности реализации механизма КРТ. В том числе введено определение «озеленение территории», которым учитывается не только газон, но и высадка крупноразмерных взрослых деревьев, увеличена плотность улично-дорожной сети с 2 до 10 км/км. Нововведения в первую очередь обеспечивают возможность внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки муниципального образования для реализации КРТ.

В ведомстве также пояснили, что использование механизма КРТ обеспечивает сбалансированное и устойчивое развитие поселения, что снижает уровень неэффективного использования территории. Застройщикам такой механизм помогает реализовывать проекты на более предсказуемых условиях в соответствии с графиком и этапами, предусмотренными договором.

По мнению гендиректора MOST Development Алины Калбасовой, на юге Кубань является одним из самых перспективных регионов в реализации проектов КРТ. В крае достаточно площадок для подобных объектов, самая развитая дорожная инфраструктура и больше крупных системных игроков для строительства таких объектов.

Андрей Пугачев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...