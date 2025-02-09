Профессии врачей и дворников стали самыми дефицитными в Пермском крае

Самая низкая конкуренция за работу среди соискателей в Прикамье на начало 2025 года приходится на вакансии врача (всего 0,6 резюме на вакансию) и дворника (0,7 резюме на вакансию). Как рассказали в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru, количество предложений от работодателей по перечисленным специальностям сейчас превышает число резюме потенциальных кандидатов, которые такую работу ищут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Кроме того, минимальная конкуренция за работу имеется среди претендентов на позиции специалиста по взысканию задолженности (0,9 резюме на вакансию), повара, пекаря, кондитера, администратора магазина, администратора торгового зала (по 1,1), продавца-консультанта, продавца-кассира, токаря, фрезеровщика, шлифовщика (по 1,2) и других. Такие специалисты относятся к категории дефицитных, когда соотношение спроса и предложения по ним ниже четырех резюме на вакансию. Это значит, что конкуренция за рабочие места среди соискателей будет минимальной, а трудоустройство — быстрым, при наличии необходимых навыков и опыта.

В то же время самая высокая конкуренция за рабочее место зафиксирована среди кандидатов, рассматривающих трудоустройство по профессиям директора юридического департамента (215 резюме на вакансию), финансового контролера (175), директора по маркетингу и PR (163), режиссера, сценариста (152,5) и прочих. Из-за большого числа претендентов на такую работу сроки трудоустройства могут затянуться, а требования к соискателям — оказаться завышенными.