Краевой арбитраж прекратил производство по делу о банкротстве краснокамского МУП

Арбитражный суд Пермского края прекратил производство по делу о банкротстве краснокамского муниципального предприятия «Гарант». Как указано в картотеке суда, соответствующее решение было принято 5 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Т Плюс Фото: Т Плюс

Ресурсоснабжающая организация «Гарант» была зарегистрирована в августе 2018 года. Основным видом деятельности компании является «производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными». Предприятие поставляет тепло в поселок Оверята и ранее было теплоснабжающей организацией поселка Майский (сейчас его сети и источники сданы в концессию «Т Плюс»).

В сентябре 2024 года новый собственник свинокомплекса АО «Агро-Альянс» обратился в Арбитражный суд Пермского края с заявлением о признании МУПа банкротом в связи с просроченной задолженностью за поставку горячей воды для жителей Майского. По данным судебной картотеки, задолженность муниципального предприятия перед «Агро-Альянс» составляла 13,8 млн руб.