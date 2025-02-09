РПЦ рассказала об интернет-мошенничестве под видом помощи храму

Руководитель информационной службы Московской епархии Русской православной церкви (РПЦ) Александр Волков рассказал о случаях мошенничества под видом сбора помощи для храмов и монастырей. По его словам, люди не перепроверяют информацию в подобных объявлениях из-за доверия к церкви.

Как сказал Александр Волков, в интернете распространены баннеры с призывом помочь храму или монастырю. По его словам, такие объявления размещают как настоящие храмы, так и мошенники.

«Нужно уточнить, действительно ли существует такой храм и священник. Для этого надо пробить в интернете местоположение храма, потом зайти на сайт епархии, к которой он относится, найти данные по храму и священнику»,— сказал представитель РПЦ «РИА Новости». Он также рекомендовал звонить в храм, чтобы проверить информацию о сборе.

О борьбе с телефонными мошенниками — в материале «Ъ» «Голосовые вязки».