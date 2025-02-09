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Коммерсантъ FM
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Из Банка Англии изъяли 8 тысяч золотых слитков

С конца 2024 года трейдеры изъяли из Банка Англии около 8 тыс. золотых слитков, опасаясь последствий внешней политики президента США Дональда Трампа, пишет The Telegraph. Объем вывезенного металла составляет около 2% от всех запасов.

Заместитель управляющего Банка Англии Дэйв Рамсден рассказал, что банк получил множество запросов после того, как цены на золото на фьючерсном рынке в Нью-Йорке резко превысили наличную цену в Лондоне. Он уточнил, что трейдеры хотят успеть воспользоваться разницей в ценах.

Дэйв Рамсден добавил, что из-за большого количества запросов изъятие слитков золота затруднено. По его словам, все слоты забронированы, а транспортировка металла может занять больше времени, чем обычно.

В начале февраля Дональд Трамп ввел пошлины на товары из Канады и Мексики в размере 25%. Продукция из Китая стала облагаться пошлиной в 10%. Тогда же стоимость золота обновила очередной исторический рекорд и достигла $2876,5 за унцию.

Подробнее — в материале «Ъ» «У золота дела идут блестяще».

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