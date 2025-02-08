Пожарные ликвидировали открытое горение в здании Электрозавода в Москве

Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в здании на Электрозаводской улице в Москве. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Медики госпитализировали пятерых человек, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. По данным «Ъ», всего пострадавших было десять, они отравились угарным газом. Их жизни ничего не угрожает. Всего из горящего здания Электрозавода спаслись более 200 человек — 120 из них эвакуировались самостоятельно, 90 людей спасли пожарные.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Виновному может грозить до шести лет лишения свободы. По предварительным данным, пожар начался из-за короткого замыкания.