Испанский вояж, очувствление протезов и «День всех влюбленных… в Баха»

На следующей неделе в Нижнем Новгороде пройдут лекции о творчестве Эдгара Дега и английской пейзажной живописи, концерты классической музыки, мюзикл о Николае II и спектакль-наблюдение за человеческой природой. В городе откроются выставки о переживании утраты и бесконечном падении, состоится неделя российского научного кино и фестиваль короткометражных фильмов. О наиболее заметных культурных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посетительница в Академии «Маяк»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Посетительница в Академии «Маяк»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Академии «Маяк» имени Сахарова на Нижневолжской набережной началась неделя российского научного кино. В субботу там прошел фильм «Чувственный контакт» об очувствлении бионических протезов. В 19:00 10 февраля в Академии покажут «Вспышки света» о возвращающем зрение чипе в сетчатке глаза, в 19:00 12 февраля — «Чип внутри меня» о научных открытиях последних десятилетий. Режиссером всех трех фильмов выступила Юлия Киселева. Вход на показы свободный, по регистрации.

Также фильм «Чувственный контакт» покажут в 18:30 12 февраля в Парке науки ННГУ на улице Ульянова. Затронутую в кино тему прокомментирует доктор биологических наук и директор института фундаментальной медицины Приволжского медуниверситета Ирина Мухина. Для участия нужно зарегистрироваться.

9 февраля в филармонии имени Ростроповича в кремле состоится концерт «Испанский вояж: muchas gracias!». Академический симфонический оркестр под управлением дирижера Георгия Сибилева исполнит «Болеро» Равеля, интродукцию к первому акту оперы «Кармен» Бизе, «Тореро» из «Кармен-сюиты» Бизе-Щедрина, «Испанское каприччио» Римского-Корсакова, «Старый замок» из цикла «Картинки с выставки» Мусоргского–Равеля, «Испанский танец» из балета «Лебединое озеро» Чайковского. Концерт начнется в 11:30, билеты — от 500 руб. до 1 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Академический симфонический оркестр филармонии имени Ростроповича

Фото: vk.com/nn_philharmonic Академический симфонический оркестр филармонии имени Ростроповича

Фото: vk.com/nn_philharmonic

9 февраля в арт-пространстве «Кинофактура» на Варварской улице пройдет фестиваль короткометражного кино «Суздальфест». В программе — российские мультфильмы «Необыкновенная история одного льва» Оксаны Холодовой, «Отчего вода в море соленая» Натальи Наумовой, «Большая» Анастасии Чикерлан, «В погоне за брызгами» Алины Хабаровой, «Загадочная планета» Рим Шарафутдинов, «Космос» (6 серия, «Чик-Чирикино») Антон Ланшаков, «Не включайте свет» Алексея Игнатова и «Сладких снов» Кирилла Кравченко. Мероприятие начнется в 10:00, вход по регистрации.

9 февраля в Доме Сироткина на Верхневолжской набережной пройдет лекция «Английская пейзажная живопись. От Рейнолдса к Тенирсу» из цикла «Искусство Англии». Слушателям расскажут о творчестве Джошуа Рейнолдса, Томаса Гейнсборо, Джона Констебла, Уильяма Тернера. Лекция начнется в 14:00, билет стоит 200 руб.

9 февраля в Центре культуры «Рекорд» на улице Пискунова пройдет концерт «Волшебные сны Хаяо Миядзаки» в исполнении московского оркестра Sonorus. Музыканты сыграют мелодии из фильмов японского режиссера «Ходячий замок», «Мой сосед Тоторо», «Ведьмина служба доставки», «Небесный замок Лапута», «Навсикая из Долины Ветров», «Унесенные призраками» и «Мальчик и птица». Будет три концерта: в 14:00, 16:30 и 19:00. В продаже остались билеты от 1,2 до 3 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт «Волшебные сны Хаяо Миядзаки»

Фото: оркестр Sonorus Концерт «Волшебные сны Хаяо Миядзаки»

Фото: оркестр Sonorus

9 февраля в арт-пространстве DKRT на Большой Покровской улице — перфоманс «Ожившие картины. Воскрешение», организованный нижегородским Музеем моды и портновского искусства имени Ламановой. Дизайнеры и самобытные мастера из Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Нижнего Новгорода, Новосибирска и Тихвина (Ленинградской области) представят образы, основанные на классических и современных произведениях искусства. Мероприятие начнется в 15:00, билет стоит 500 руб.

9 февраля в консерватории имени Глинки на улице Пискунова состоится концерт «Саксофон плюс...». В программу вошли композиции, в которых этот музыкальный инструмент звучит в дуэте с органом, баяном, вибрафоном, фортепиано, флейтой и скрипкой. Концерт начнется в 18:30, билеты стоят 500 и 600 руб.

9 февраля в «Кинофактуре» пройдет спектакль «Звериные истории» режиссера Наталии Умрихиной по одноименной пьесе американского драматурга Дона Нигро. Это собрание из 11 коротких пьес, главными героями которых являются животные. Однако, попадая в критические ситуации, они ведут себя как люди. Спектакль-наблюдение за человеческой природой начнется в 19:00, билет стоит 600 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Звериные истории»

Фото: vk.com/club222384072 Спектакль «Звериные истории»

Фото: vk.com/club222384072

9, 16 и 23 февраля в корпусе Нижегородского художественного музея (НГХМ) «Искусство XX века» на площади Минина пройдет авторская экскурсия научного сотрудника НГХМ Надежды Юрасовой по выставке «Александр Родченко. Революция в фотографии». Специалист расскажет о становлении Родченко-фотографа, приемах и методах его работы, известных и неизвестных героях его произведений. Экскурсия начнется в 15:00, обычный билет стоит 450 руб., льготный — 300 руб.

10 февраля во Дворце спорта «Нагорный» на проспекте Гагарина выступит рок-группа «Ночные снайперы». Музыканты исполнят свои главные хиты. Концерт начнется в 19:00, билеты — от 3,2 до 7 тыс. руб.

12 февраля в Центре современного искусства «Терминал А» на Красной Слободе откроется выставка его резидентки Вади «У паперти воздух горше». Этот проект стал для художницы способом пережить и переосмыслить свой опыт. Представленные на выставке работы — о принятии, преодолении и любви, которая дает силы идти дальше. Выставка продлится четыре дня и закончит работу 15 февраля.

Также 12 февраля в «Терминале А» откроется выставка молодой нижегородской художницы Куты «Падаю». В экспозиции собраны работы, в которых цвета и формы создают ощущение бесконечного падения. Это высказывание о возможности и невозможности самовыражения внутри академической системы образования, рассказали организаторы. Выставка открыта до 16 марта. Билет стоит 200 руб., по средам вход свободный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кинообозреватель Павел Тимошинов во время обсуждения фильма

Фото: vk.com/kinorazbornn Кинообозреватель Павел Тимошинов во время обсуждения фильма

Фото: vk.com/kinorazbornn

12 февраля в «Кинофактуре» пройдет разбор гротескного и футуристического боевика «Вспомнить все» (1990) режиссера Пола Верховена с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. По сюжету простой рабочий обращается в компанию, которая занимается имплантацией ложных воспоминаний. Во время процедуры что-то идет не так, и после нее герой не может понять, кем он является на самом деле. Обсуждение проведет нижегородский обозреватель и педагог по истории кино Павел Тимошинов. Мероприятие начнется в 19:00. Вход свободный, для участия нужно зарегистрироваться.

12 февраля в Театре юного зрителя на улице Горького — мюзикл-драма Александра Рагулина «Последний Романовъ» об императоре Николае II, причинах революции и ее последствиях. Начало в 19:00, билеты — от 1,3 до 4,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мюзикл-драма «Последний Романовъ»

Фото: vk.com/musicalromanov Мюзикл-драма «Последний Романовъ»

Фото: vk.com/musicalromanov

13 февраля в Арсенале в кремле культуролог Римма Газе прочитает лекцию «Москва. Пушкинский музей. Эдгар Дега и балерины». Ведущий специалист культурно-просветительского отдела музея расскажет, кто такой Эдгар Дега, как импрессионисты изменили мир искусства и чьи еще работы можно увидеть в десятом зале Галереи. Лекция начнется в 19:00. Билет стоит 500 руб.

13 февраля в «Рекорде» состоится концерт-фиеста к 15-летию нижегородской школы танцев «Flamenco Vivo». В программе — фламенко и цыганские танцы. Концерт начнется в 19:00. Билеты — от 500 руб. до 1,2 тыс. руб.

На 14 февраля «Заповедные кварталы» приготовили экскурсию «Дела сердечные». Экскурсовод Анастасия Андреева проведет слушателей по историческим улицам и расскажет, где знакомились и как общались горожане рубежа XIX–XX веков, как гадали на Святки и зачем окликали прохожих, заглядывали в зеркала и пытались предсказать судьбу с помощью петуха. Мероприятие начнется в 18:00 у дома №17 на улице Короленко. Билет стоит 950 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Заповедные кварталы» зимой

Фото: vk.com/z_kvartaly «Заповедные кварталы» зимой

Фото: vk.com/z_kvartaly

14 февраля в консерватории имени Глинки состоится органный концерт Екатерины Гецелевой «День всех влюбленных… в Баха». В программе — музыка Баха, Брамса, Мендельсона, Дакена, Франка и Лефебюр-Вели. Концерт начнется в 18:30, билеты — от 1,2 до 1,4 тыс. руб.

14 февраля в Арсенале пройдет беседа художественного руководителя Нижегородского театра оперы и балета Алексея Трифонова и музыковеда Ксении Ануфриевой о «Русских сезонах» импресарио Сергея Дягилева, который в 1906 году организовал в Париже, Берлине, Монте-Карло и Венеции выставки русских художников, а позже и выступления русских артистов оперы и балета. Специалисты рассмотрят самые яркие фигуры, скандальные премьеры и их влияние на последующую историю искусства. Мероприятие начнется в 19:00. Обычный билет стоит 500 руб., льготный — 250 руб.

14 февраля во Дворце спорта «Нагорный» с программой «Один на один» выступит рок-группа «Пикник». Музыканты исполнят песни из нового альбома и старые хиты. Концерт начнется в 19:00. Билеты — от 2 до 5,5 тыс. руб.

Какие выставки продолжают работу 9 февраля в Центре современного искусства «Терминал А» на Красной Слободе заканчивают работу выставки «Помнить свое имя» Веры Ширдиной и «Просьба всем быть в костюме зайчиков и снежинок» Лины Кордюченко. 9 февраля в студии «Тихая» на улице Ульянова закрывается выставка ее резидента Всеволода Абазова «Руки, ноги, голова и другие предметы для повседневного пользования». 9 февраля на Нижегородской ярмарке заканчивает работу международная выставка искусств «Арт мир». До 23 февраля в Арсенале в кремле открыта выставка «Калейдоскоп французской жизни. Афиши XIX — начала ХХ века», до 23 марта — «Хрупкость». До 23 февраля в «Рекорде» на улице Пискунова открыты выставки «Игра в бирюльки, папачему и пр. вопросы жизни, вселенной и всего такого» Сони Радостиной и «Разные дороги» Сергея Ледкова. До 28 февраля в «Академии Маяк» на Нижневолжской набережной работает выставочный проект «Триумф атомной цивилизации». До 28 февраля в Доме архитектора на Верхневолжской набережной открыта выставка «Пепел». До 2 марта в галерее Futuro на Рождественской улице открыта выставка петербургской художницы Александры Гарт «Однажды печаль закончится». До 10 марта в Русском музее фотографии на улице Пискунова открыта выставка «Фотоавангард 1920–1930-х. Александр Родченко и его современники». До 16 марта в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина открыта выставка «Александр Родченко. Революция в фотографии». До 16 марта в Манеже кремля открыта выставка «От Рождества до Масленицы. История, традиции и немного чудес». До 16 марта в Доме губернатора в кремле открыта выставка «Художник "сурового" стиля. Виктор Иванов». До 6 апреля в «Терминале А» открыта выставка художницы Ксюши Ласточки «You are not alone».

Подготовила Елена Ковалева