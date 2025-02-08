Испанский вояж, очувствление протезов и «День всех влюбленных… в Баха»
Куда сходить в Нижнем Новгороде с 9 по 14 февраля
На следующей неделе в Нижнем Новгороде пройдут лекции о творчестве Эдгара Дега и английской пейзажной живописи, концерты классической музыки, мюзикл о Николае II и спектакль-наблюдение за человеческой природой. В городе откроются выставки о переживании утраты и бесконечном падении, состоится неделя российского научного кино и фестиваль короткометражных фильмов. О наиболее заметных культурных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».
Посетительница в Академии «Маяк»
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
В Академии «Маяк» имени Сахарова на Нижневолжской набережной началась неделя российского научного кино. В субботу там прошел фильм «Чувственный контакт» об очувствлении бионических протезов. В 19:00 10 февраля в Академии покажут «Вспышки света» о возвращающем зрение чипе в сетчатке глаза, в 19:00 12 февраля — «Чип внутри меня» о научных открытиях последних десятилетий. Режиссером всех трех фильмов выступила Юлия Киселева. Вход на показы свободный, по регистрации.
Также фильм «Чувственный контакт» покажут в 18:30 12 февраля в Парке науки ННГУ на улице Ульянова. Затронутую в кино тему прокомментирует доктор биологических наук и директор института фундаментальной медицины Приволжского медуниверситета Ирина Мухина. Для участия нужно зарегистрироваться.
9 февраля в филармонии имени Ростроповича в кремле состоится концерт «Испанский вояж: muchas gracias!». Академический симфонический оркестр под управлением дирижера Георгия Сибилева исполнит «Болеро» Равеля, интродукцию к первому акту оперы «Кармен» Бизе, «Тореро» из «Кармен-сюиты» Бизе-Щедрина, «Испанское каприччио» Римского-Корсакова, «Старый замок» из цикла «Картинки с выставки» Мусоргского–Равеля, «Испанский танец» из балета «Лебединое озеро» Чайковского. Концерт начнется в 11:30, билеты — от 500 руб. до 1 тыс. руб.
Академический симфонический оркестр филармонии имени Ростроповича
Фото: vk.com/nn_philharmonic
9 февраля в арт-пространстве «Кинофактура» на Варварской улице пройдет фестиваль короткометражного кино «Суздальфест». В программе — российские мультфильмы «Необыкновенная история одного льва» Оксаны Холодовой, «Отчего вода в море соленая» Натальи Наумовой, «Большая» Анастасии Чикерлан, «В погоне за брызгами» Алины Хабаровой, «Загадочная планета» Рим Шарафутдинов, «Космос» (6 серия, «Чик-Чирикино») Антон Ланшаков, «Не включайте свет» Алексея Игнатова и «Сладких снов» Кирилла Кравченко. Мероприятие начнется в 10:00, вход по регистрации.
9 февраля в Доме Сироткина на Верхневолжской набережной пройдет лекция «Английская пейзажная живопись. От Рейнолдса к Тенирсу» из цикла «Искусство Англии». Слушателям расскажут о творчестве Джошуа Рейнолдса, Томаса Гейнсборо, Джона Констебла, Уильяма Тернера. Лекция начнется в 14:00, билет стоит 200 руб.
9 февраля в Центре культуры «Рекорд» на улице Пискунова пройдет концерт «Волшебные сны Хаяо Миядзаки» в исполнении московского оркестра Sonorus. Музыканты сыграют мелодии из фильмов японского режиссера «Ходячий замок», «Мой сосед Тоторо», «Ведьмина служба доставки», «Небесный замок Лапута», «Навсикая из Долины Ветров», «Унесенные призраками» и «Мальчик и птица». Будет три концерта: в 14:00, 16:30 и 19:00. В продаже остались билеты от 1,2 до 3 тыс. руб.
Концерт «Волшебные сны Хаяо Миядзаки»
Фото: оркестр Sonorus
9 февраля в арт-пространстве DKRT на Большой Покровской улице — перфоманс «Ожившие картины. Воскрешение», организованный нижегородским Музеем моды и портновского искусства имени Ламановой. Дизайнеры и самобытные мастера из Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Нижнего Новгорода, Новосибирска и Тихвина (Ленинградской области) представят образы, основанные на классических и современных произведениях искусства. Мероприятие начнется в 15:00, билет стоит 500 руб.
9 февраля в консерватории имени Глинки на улице Пискунова состоится концерт «Саксофон плюс...». В программу вошли композиции, в которых этот музыкальный инструмент звучит в дуэте с органом, баяном, вибрафоном, фортепиано, флейтой и скрипкой. Концерт начнется в 18:30, билеты стоят 500 и 600 руб.
9 февраля в «Кинофактуре» пройдет спектакль «Звериные истории» режиссера Наталии Умрихиной по одноименной пьесе американского драматурга Дона Нигро. Это собрание из 11 коротких пьес, главными героями которых являются животные. Однако, попадая в критические ситуации, они ведут себя как люди. Спектакль-наблюдение за человеческой природой начнется в 19:00, билет стоит 600 руб.
Спектакль «Звериные истории»
Фото: vk.com/club222384072
9, 16 и 23 февраля в корпусе Нижегородского художественного музея (НГХМ) «Искусство XX века» на площади Минина пройдет авторская экскурсия научного сотрудника НГХМ Надежды Юрасовой по выставке «Александр Родченко. Революция в фотографии». Специалист расскажет о становлении Родченко-фотографа, приемах и методах его работы, известных и неизвестных героях его произведений. Экскурсия начнется в 15:00, обычный билет стоит 450 руб., льготный — 300 руб.
10 февраля во Дворце спорта «Нагорный» на проспекте Гагарина выступит рок-группа «Ночные снайперы». Музыканты исполнят свои главные хиты. Концерт начнется в 19:00, билеты — от 3,2 до 7 тыс. руб.
12 февраля в Центре современного искусства «Терминал А» на Красной Слободе откроется выставка его резидентки Вади «У паперти воздух горше». Этот проект стал для художницы способом пережить и переосмыслить свой опыт. Представленные на выставке работы — о принятии, преодолении и любви, которая дает силы идти дальше. Выставка продлится четыре дня и закончит работу 15 февраля.
Также 12 февраля в «Терминале А» откроется выставка молодой нижегородской художницы Куты «Падаю». В экспозиции собраны работы, в которых цвета и формы создают ощущение бесконечного падения. Это высказывание о возможности и невозможности самовыражения внутри академической системы образования, рассказали организаторы. Выставка открыта до 16 марта. Билет стоит 200 руб., по средам вход свободный.
Кинообозреватель Павел Тимошинов во время обсуждения фильма
Фото: vk.com/kinorazbornn
12 февраля в «Кинофактуре» пройдет разбор гротескного и футуристического боевика «Вспомнить все» (1990) режиссера Пола Верховена с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. По сюжету простой рабочий обращается в компанию, которая занимается имплантацией ложных воспоминаний. Во время процедуры что-то идет не так, и после нее герой не может понять, кем он является на самом деле. Обсуждение проведет нижегородский обозреватель и педагог по истории кино Павел Тимошинов. Мероприятие начнется в 19:00. Вход свободный, для участия нужно зарегистрироваться.
12 февраля в Театре юного зрителя на улице Горького — мюзикл-драма Александра Рагулина «Последний Романовъ» об императоре Николае II, причинах революции и ее последствиях. Начало в 19:00, билеты — от 1,3 до 4,5 тыс. руб.
Мюзикл-драма «Последний Романовъ»
Фото: vk.com/musicalromanov
13 февраля в Арсенале в кремле культуролог Римма Газе прочитает лекцию «Москва. Пушкинский музей. Эдгар Дега и балерины». Ведущий специалист культурно-просветительского отдела музея расскажет, кто такой Эдгар Дега, как импрессионисты изменили мир искусства и чьи еще работы можно увидеть в десятом зале Галереи. Лекция начнется в 19:00. Билет стоит 500 руб.
13 февраля в «Рекорде» состоится концерт-фиеста к 15-летию нижегородской школы танцев «Flamenco Vivo». В программе — фламенко и цыганские танцы. Концерт начнется в 19:00. Билеты — от 500 руб. до 1,2 тыс. руб.
На 14 февраля «Заповедные кварталы» приготовили экскурсию «Дела сердечные». Экскурсовод Анастасия Андреева проведет слушателей по историческим улицам и расскажет, где знакомились и как общались горожане рубежа XIX–XX веков, как гадали на Святки и зачем окликали прохожих, заглядывали в зеркала и пытались предсказать судьбу с помощью петуха. Мероприятие начнется в 18:00 у дома №17 на улице Короленко. Билет стоит 950 руб.
«Заповедные кварталы» зимой
Фото: vk.com/z_kvartaly
14 февраля в консерватории имени Глинки состоится органный концерт Екатерины Гецелевой «День всех влюбленных… в Баха». В программе — музыка Баха, Брамса, Мендельсона, Дакена, Франка и Лефебюр-Вели. Концерт начнется в 18:30, билеты — от 1,2 до 1,4 тыс. руб.
14 февраля в Арсенале пройдет беседа художественного руководителя Нижегородского театра оперы и балета Алексея Трифонова и музыковеда Ксении Ануфриевой о «Русских сезонах» импресарио Сергея Дягилева, который в 1906 году организовал в Париже, Берлине, Монте-Карло и Венеции выставки русских художников, а позже и выступления русских артистов оперы и балета. Специалисты рассмотрят самые яркие фигуры, скандальные премьеры и их влияние на последующую историю искусства. Мероприятие начнется в 19:00. Обычный билет стоит 500 руб., льготный — 250 руб.
14 февраля во Дворце спорта «Нагорный» с программой «Один на один» выступит рок-группа «Пикник». Музыканты исполнят песни из нового альбома и старые хиты. Концерт начнется в 19:00. Билеты — от 2 до 5,5 тыс. руб.
Какие выставки продолжают работу
9 февраля в Центре современного искусства «Терминал А» на Красной Слободе заканчивают работу выставки «Помнить свое имя» Веры Ширдиной и «Просьба всем быть в костюме зайчиков и снежинок» Лины Кордюченко.
9 февраля в студии «Тихая» на улице Ульянова закрывается выставка ее резидента Всеволода Абазова «Руки, ноги, голова и другие предметы для повседневного пользования».
9 февраля на Нижегородской ярмарке заканчивает работу международная выставка искусств «Арт мир».
До 23 февраля в Арсенале в кремле открыта выставка «Калейдоскоп французской жизни. Афиши XIX — начала ХХ века», до 23 марта — «Хрупкость».
До 23 февраля в «Рекорде» на улице Пискунова открыты выставки «Игра в бирюльки, папачему и пр. вопросы жизни, вселенной и всего такого» Сони Радостиной и «Разные дороги» Сергея Ледкова.
До 28 февраля в «Академии Маяк» на Нижневолжской набережной работает выставочный проект «Триумф атомной цивилизации».
До 28 февраля в Доме архитектора на Верхневолжской набережной открыта выставка «Пепел».
До 2 марта в галерее Futuro на Рождественской улице открыта выставка петербургской художницы Александры Гарт «Однажды печаль закончится».
До 10 марта в Русском музее фотографии на улице Пискунова открыта выставка «Фотоавангард 1920–1930-х. Александр Родченко и его современники».
До 16 марта в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина открыта выставка «Александр Родченко. Революция в фотографии».
До 16 марта в Манеже кремля открыта выставка «От Рождества до Масленицы. История, традиции и немного чудес».
До 16 марта в Доме губернатора в кремле открыта выставка «Художник "сурового" стиля. Виктор Иванов».
До 6 апреля в «Терминале А» открыта выставка художницы Ксюши Ласточки «You are not alone».