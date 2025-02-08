Алишер Усманов выиграл суд против немецкой газеты Tagesspiegel

Земельный суд Гамбурга запретил немецкой газете Tagesspiegel распространять ряд ложных утверждений об основателе холдинга USM Алишере Усманове, в том числе о покупке им активов нечестным путем. Эти утверждения использовались для обоснований санкций Евросоюза (ЕС) против него, также из-за них в Германии начали расследование против миллиардера, сообщает EU Today.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алишер Усманов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Алишер Усманов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Речь идет о статье, опубликованной изданием в конце ноября 2024 года за авторством Андрея Попова. Адвокат бизнесмена направил изданию письмо, после получения которого Tagesspiegel удалила публикацию, но отказалась воздерживаться от дальнейшего распространения этих утверждений. Господин Усманов подал в Земельный суд Гамбурга заявление о судебном запрете, и суд согласился с его доводами.

Суд запретил изданию утверждать, что Алишер Усманов приобретал активы нечестным путем «в обмен на услуги и сотрудничество» с властями РФ. Суд запретил распространять и назвал недоказанными утверждения о принадлежности бизнесмену недвижимости на баварском озере Тегернзее и яхты «Дильбар». Суд признал нарушающим личные права заявителя и неподтвержденным заявление о том, что господин Усманов «прожил много лет» в баварском городе Роттах-Эгерн. Также суд запретил распространять утверждение о том, что российский бизнесмен «отбился от обвинений, выдвинутых прокуратурой Франкфурта». На деле прокуратура отказалась от предъявления ему публичного обвинения, а расследование в отношении господина Усманова было прекращено.

Представитель бизнесмена заявил, что решение суда «стало еще одним подтверждением шаткости подхода властей ЕС к обоснованию персональных санкций». Адвокат Йоахим Штайнхофель, представляющий Алишера Усманова, назвал решение суда «знаковым». «Статья, на ключевые фрагменты которой был наложен запрет, представляла собой сборник конспирологических теорий и небылиц»,— сказал господин Штайнхофель.

В январе 2024 года суд Гамбурга удовлетворил иск бизнесмена к американскому Forbes и признал недостоверными заявления о том, что господин Усманов «выступал подставным лицом» Владимира Путина и владеет недвижимостью в Мюнхене. В июне тот же суд запретил немецкому изданию Tegernseer Stimme распространять утверждение о том, что бизнесмен владеет виллой в Баварии. В октябре суд признал клеветой прозвучавшие в эфире немецкого телеканала ARD заявления о том, что господин Усманов создал «систему подкупа судей» фехтовального турнира на Олимпиаде в Париже.

Подробности — в материале «Ъ» «ARD сдался без боя».