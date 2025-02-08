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В ТРК «Колизей Атриум» продается помещение на цокольном этаже

В ТРК «Колизей Атриум» на ул. Ленина, 60 на продажу выставлено коммерческое помещение на цокольном этаже. Как указано в объявлении на сайте «Авито», площадь объекта 380,8 кв. м, стоимость – 38 млн руб. Объект имеет два отдельных выхода со стороны ул. Пермской. Площади подходят под магазин, офис, мастерскую. В данный момент помещения сданы в аренду.

Фото: ТРК «Колизей Атриум» в Перми, фото - сайт «Авито».

Фото: ТРК «Колизей Атриум» в Перми, фото - сайт «Авито».

Отметим, что в соседнем ТРК «Колизей Синема» тоже предлагаются помещения к покупке: это площади мультиплекса на 4 и 5 этажах. Помещения в 6,5 тыс. кв. м подорожали до 526,8 млн руб. При этом еще 9 января этого года стоимость объекта выросла с 350 до 420 млн руб.

ТРК «Колизей Атриум» и «Колизей Синема» контролирует группа компаний «РИАЛ» бизнесмена, депутата краевого заксобрания Юрия Борисовца.

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