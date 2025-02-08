Рустам Минниханов поздравил татарстанских ученых с Днем науки

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил республиканских ученых с Днем российской науки. Об этом сообщает пресс-служба главы Татарстана.

По словам господина Минниханова, в регионе динамично развивается передовая исследовательская инфраструктура и инновационная образовательная среда. Кроме того, Татарстан в 2024 году сохранил место в тройке национального рейтинга в сфере научно-технологического развития субъектов России.

«Желаю вам неиссякаемой энергии и новых свершений во имя научно-технического прогресса нашей республики и страны в целом, а также крепкого здоровья и благополучия», — сказал в своем поздравлении раис Татарстана.

День российской науки отмечается ежегодно 8 февраля. Он был учрежден указом президента России от 7 июня 1999 г.

Артём Дергунов