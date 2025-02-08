За сутки в Свердловской области произошло семь пожаров, один человек погиб

Спасатели ликвидировали семь пожаров за прошедшие стуки в Свердловской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. В результате возгорания погиб один человек в поселке Азиатская. «На площади 72 кв. м. горели частный дом и надворные постройки. В тушении пожара участвовали семь специалистов и две единицы техники»,— добавили в ведомстве.

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По данным ведомства, причиной 15% пожаров стало аварийное электрооборудование, 15% — короткое замыкание электропроводки. «Причину остальных пожаров устанавливают пожарные дознаватели»,— отметили в ГУ МЧС.

Среди крупных возгораний в ведомстве отметили пожар на промышленной площадке в Михайловском. В тушении пламени на площади 70 кв. м. участвовали 14 специалистов на четырех единицах техники. В деревне Журавлева горела квартира в трехквартирном жилом доме, в тушении возгорания участвовали восемь специалистов и две единицы техники. В квартире пятиэтажки в Нижнем Тагиле горело домашнее имущество, пожар ликвидировали девять специалистов на трех единицах техники.

Ранее в ГУ МЧС по региону сообщали о ликвидации 10 пожаров в области 6 февраля. Специалисты не зафиксировали погибших и пострадавших в результате возгораний.

Василий Алексеев