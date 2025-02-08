Житель Подмосковья признался в организации четырех диверсий

Московский областной суд приступил к рассмотрению по существу в отношении Артема Чернова, рассказали в суде ТАСС. Он признал вину в организации четырех диверсий в 2023 году в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины. Мужчине грозит до пожизненного лишения свободы.

Артема Чернова обвиняют в совершении четырех преступлений по статьям о содействии диверсионной деятельности (ч. 4 ст. 281.1 УК РФ) и госизмене (ст. 275 УК РФ). Суд рассматривает дело в особом порядке, без исследования доказательств.

«Тогда у меня действительно была политическая ненависть к действующему режиму в РФ и отрицательное отношение к специальной военной операции»,— говорится в показаниях Артема Чернова. Он также сказал, что общался с представителями разведки Украины в мессенджере. Подсудимый на заседании заявил о раскаянии и заявил, что изменил отношение к военной операции.

Следующее заседание назначено на 28 февраля. Артем Чернов остается в СИЗО.

В мае 2023 года под руководством Артема Чернова три человека совершили поджоги транспортных объектов в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Исполнитель диверсии после неудачной попытки поджечь трансформаторный шкаф в Реутове привел полицейских к себе домой, где находился организатор преступлений.