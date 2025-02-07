КамАЗ получил 3,4 млрд руб. убытка в 2024 году

Чистый убыток ПАО КамАЗ по РСБУ по итогам 2024 года составил 3,3 млрд руб. против 11,9 млрд руб. чистой прибыли годом ранее (отчет за 2023 год), следует из сообщения автопроизводителя.

Выручка за 2024 год снизилась до 323,3 млрд руб. по сравнению с 354,7 млрд руб. в 2023-м. Валовая прибыль сократилась с 34,9 млрд руб. в 2023 году до 24,1 млрд руб. в 2024-м. Прибыль от продаж составила 909,3 млн руб., что также меньше, чем за прошлый год (14,3 млрд руб.).

Тем не менее возросли доходы от участия в других организациях. Если в 2023 году они составляли 1,9 млрд руб., то в 2024-м — 2,5 млрд руб. Коммерческие расходы практически не изменились: 9,7 млрд руб. в 2024 году, 9,1 млрд руб.— в 2023-м.