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Бастрыкин взял на контроль дело о химических ожогах у петербургского школьника

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки инцидента со школьником в Петербурге, сообщает пресс-служба ведомства 3 февраля.

Согласно данным СМИ, в Красногвардейском районе города подросток получил химические ожоги на детской площадке. Сейчас по факту случившегося ведется процессуальная проверка.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего содержания многоквартирного дома в деревне Низино Ленинградской области. Из-за протекающей крыши в квартирах жителей завелась плесень.

Андрей Маркелов

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