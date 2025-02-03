Бастрыкин взял на контроль дело о химических ожогах у петербургского школьника

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки инцидента со школьником в Петербурге, сообщает пресс-служба ведомства 3 февраля.

Согласно данным СМИ, в Красногвардейском районе города подросток получил химические ожоги на детской площадке. Сейчас по факту случившегося ведется процессуальная проверка.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего содержания многоквартирного дома в деревне Низино Ленинградской области. Из-за протекающей крыши в квартирах жителей завелась плесень.

Андрей Маркелов