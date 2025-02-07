В Петербурге школьник ударил одноклассника молотком по голове

Прокуратура Калининского района Петербурга проводит проверку по факту инцидента в школе на Кондратьевском проспекте. По предварительной информации, один из учеников ударил своего одноклассника молотком по голове, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Петербурга Фото: прокуратура Петербурга

Отмечается, что пострадавший ученик был госпитализирован. Прокуратура выясняет все обстоятельства произошедшего.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело о химических ожогах у петербургского школьника.

Дарья Астанина