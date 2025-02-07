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19-летнего жителя Каменска-Уральского обвинили в убийстве двух человек

В Каменске-Уральском 19-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве двух лиц, сообщили в СКР по Свердловской области.

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В Каменске-Уральском местный житель обвиняется в убийстве двух человек.

В Каменске-Уральском местный житель обвиняется в убийстве двух человек.

Фото: Предоставлено Валерием Горелых

Фото: Предоставлено Валерием Горелых

Фото: Предоставлено Валерием Горелых

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В Каменске-Уральском местный житель обвиняется в убийстве двух человек.

Фото: Предоставлено Валерием Горелых

Фото: Предоставлено Валерием Горелых

Фото: Предоставлено Валерием Горелых

По версии следствия, 4 февраля обвиняемый распивал в квартире на улице Лермонтова алкоголь со своими знакомыми, мужчиной и женщиной. Возникла ссора. В ходе конфликта обвиняемый сначала нанес потерпевшему множественные ножевые ранения, от которых тот скончался на месте. Затем он убил женщину, нанеся ей множественные удары ножом и молотком. Погибшие, познакомились с обвиняемым в январе 2025 года.

После убийства обвиняемый скрылся с места происшествия, но был задержан в Екатеринбурге сотрудниками уголовного розыска. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за грабеж.

«Особо тяжкому злодеянию предшествовало многодневное употребление фигурантом алкоголя. Подозреваемый выпивал до восьми полуторалитровых бутылок пива. При этом, как пояснил молодой человек, он всегда оставался в адекватном состоянии, поскольку “его организм устойчив к алкоголю”»,— сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц), предусматривающей наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Следователи проводят необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств преступления, допрашивают свидетелей и проводят экспертизы. Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Полина Щуцкая

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