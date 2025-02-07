Бывший хлебозавод в Гулькевичах выставили на торги за 50,5 млн рублей

Здание бывшего хлебозавода и фирменного магазина-кафе в Гулькевичах Краснодарского края выставили на торги с начальной ценой в 50,5 млн руб. Имущество ранее принадлежало ООО Хлебозавод «Гулькевичский», сведения об этом опубликованы на портале «ЭТП».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Согласно сообщению, в состав лота входит здание (ул. Заречная, 259) площадью 1,2 тыс. кв. м, здание хлебозавода площадью более 3,2 тыс. кв. м, склад (208 кв. м), а также магазин (19 кв. м). Кроме того, на продажу выставили здание проходной и земельный участок площадью более 16,2 тыс. кв. м, здание торгового центра «Дарья» (179 кв. м), земельный участок (1,6 тыс. кв. м).

Комплекс построен в 1994 году, сейчас объект представляет собой комплекс свободных производственных и складских помещений, обладающий большими мощностями. Потенциально возможные виды деятельности: организация любого вида производства (в т. ч. непищевого) благодаря большим мощностям, арендный бизнес, организация объектов массового использования (фуд-корты, развлекательная досуговая деятельность), спортзалы, квизы, игровые территории, творческие мастерские, мастер-классы, коворкинги и прочее. Также участок можно использовать под строительство любого объекта недвижимости, в том числе жилого назначения. Рядом густо заселенный микрорайон и частный сектор.

Заявки на участие в открытых торгах принимаются до 26 февраля.

В 2022 году имущество ООО «Хлебозавод "Гулькевичский"», находящегося с октября 2021 года в процедуре наблюдения, выставлено на торги за 50 млн руб. Еще два непрофильных актива предприятия продают за 16,5 млн руб. Однако тогда реализовать имущество банкрота не удалось.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в ноябре 2020 года ФНС России обратилось с заявлением в Арбитражный суд Краснодарского края о признании ООО «Хлебозавод "Гулькевичский"» банкротом. Сумма долга предприятия составила 3,7 млн руб. В октябре 2021 года кубанский арбитражный суд ввел в отношении компании процедуру наблюдения. В апреле текущего года срок наблюдения по ходатайству временного управляющего Иоанны Зениной был продлен до 14 июня 2022 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Хлебозавод "Гулькевичский"» было зарегистрировано в 2006 году в городе Гулькевичи Краснодарского края. Основным видом деятельности является производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения. Руководителем предприятия значится Александр Богославский, бенефициаром — Наталья Севастьянова. Уставный капитал общества — 2,9 млн руб. По итогам 2021 года выручка компании составила 1,9 млн руб., убыток — 1,9 млн руб.

Тат Гаспарян