Telegraph: в НАТО обсуждают отправку войск в Гренландию на фоне угроз Трампа

Представители стран Североатлантического альянса (НАТО) обсуждают возможные сценарии ответа на случай, если президент США Дональд Трамп предпримет попытку захватить Гренландию силовым путем. Об этом сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на дипломатические источники. По информации издания, союзники провели неформальные переговоры с участием «десятков» представителей стран Европы, где в том числе коснулись вопроса отправки военных на остров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ints Kalnins / Reuters Фото: Ints Kalnins / Reuters

На переговорах шла речь о том, «как поступить с войсками НАТО» в случае, если Дональд Трамп решится захватить остров силовым путем, пишет The Telegraph со ссылкой на источники. В частности, обсуждался вопрос, могут ли члены объединения в случае американского вторжения в другое государство-член НАТО применять 5-ю статью Североатлантического договора, которая гласит, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов альянса, отмечает The Telegraph.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщал, что власти страны начали обсуждать с Данией размещение европейских войск в Гренландии в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа присоединить датскую автономию. По словам главы МИД Франции, Париж готов оказать поддержку (с размещением европейских войск в Гренландии.— "Ъ") Дании в случае, если та попросит ее о помощи.

В декабре 2024 года Дональд Трамп заявил о намерении купить Гренландию, которая является автономной частью Дании. На этом фоне министр обороны Дании объявил о планах увеличить расходы на защиту острова. Премьер-министр Гренландии Муте Боуруп Эгеде заявлял, что остров не должен принадлежать ни Дании, ни США.

Подробнее о том, что происходит в Гренландии,— в материале «Ъ» «Гренландия не продается».

Анастасия Домбицкая