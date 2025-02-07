КУМЗ сменил статус компании с публичного акционерного общества на АО

Акционеры ПАО «Каменск-Уральский металлургический завод» (КУМЗ) на внеочередном собрании приняли решение изменить статус компании с публичного акционерного общества (ПАО) на акционерное общество (АО), следует из сервиса раскрытия информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

В связи с этим внесены изменения в устав КУМЗа и принято решение обратиться в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах.

Решение было принято заочным голосованием 3 февраля, его поддержали 99,07% акционеров (21 189 533 голоса). Кроме того, на заседании утверждено положение о совете директоров КУМЗа.

КУМЗ – промышленный комплекс, выпускающий продукцию глубокой переработки из алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов, ориентированную на запросы аэрокосмического и нефтегазовых комплексов, атомной энергетики, судостроения, транспортного машиностроения и других отраслей.

Полина Щуцкая