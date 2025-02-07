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Мэрия Екатеринбурга подвела итоги обсуждений строительства гостиницы на Шарташе

В Екатеринбурге завершились общественные обсуждения по поводу строительства гостиницы компании «Баден-Баден» на Шарташе. Как следует из документа, единственное предложение высказано против строительства, мэрия считает целесообразным учесть это мнение.

Фото: Эскизный проект

Фото: Эскизный проект

«Отказать в предоставлении условно разрешенного вида использования "гостиничное обслуживание" в отношении земельного участка»,— говорится в предложении. Участник обсуждений указал, что является арендатором территории, где планируется строительство.

По его словам, для данной территории установлена зона использования «туризм (рекреация)», которая в том числе подразумевает возможность строительства гостиницы. Поэтому в предоставлении разрешения использования земли под гостиничное обслуживание он предложил отказать.

Напомним, гостиницу планируют построить на участке площадью 38,4 тыс. кв. м рядом с базой отдыха «Усадьба Поликарповых». Работы на берегу планируют разделить на несколько этапов и в первую очередь организовать пляж.

Анна Капустина

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