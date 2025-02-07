Театр кукол Образцова представил в Нижнем Новгороде фолк-хоррор «Белая уточка»

В Нижнем Новгороде прошли гастроли Московского театра кукол имени С.В. Образцова. 6 февраля на сцене Нижегородского театра кукол артисты представили спектакль по русской народной сказке «Белая уточка» в формате мистического фэнтези и славянского фолк-хоррора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Княгиня, ставшая белой уточкой, с утенком Фото: Театр кукол имени Образцова Княгиня выбрасывает корону ведьмы Фото: Театр кукол имени Образцова Воссоединение семьи Фото: Театр кукол имени Образцова Следующая фотография 1 / 3 Княгиня, ставшая белой уточкой, с утенком Фото: Театр кукол имени Образцова Княгиня выбрасывает корону ведьмы Фото: Театр кукол имени Образцова Воссоединение семьи Фото: Театр кукол имени Образцова

По сюжету князь перед отъездом наказывает супруге не покидать дом. Появляется ведьма, которая уговаривает девушку искупаться в пруду, а затем превращает ее в белую утку. По возвращении князь не замечает, что вместо супруги его встречает переодетая ведьма. Спустя время он видит утку, которая оплакивает своих птенцов, убитых колдуньей. Чары спадают, князь произносит волшебные слова и возвращает княгине человеческий облик. Ведьму убивают.

Премьера спектакля состоялась в 2021 году. Историю рассказывают три артиста — Екатерина Малетина (княгиня), Максим Кустов (князь) и Владислав Камышников (ведьма). За сценой сидит еще одна актриса, которая делает картинку более объемной, имитируя звуки природы, дыхание и смех. По словам режиссера Бориса Константинова, важно делать это вживую: «Если будет фонограмма, это будет как кино. Театр умрет для меня в этот момент».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ведьма превращает княгиню в утку Фото: Театр кукол имени Образцова Ведьма околдовала князя Фото: Театр кукол имени Образцова Следующая фотография 1 / 2 Ведьма превращает княгиню в утку Фото: Театр кукол имени Образцова Ведьма околдовала князя Фото: Театр кукол имени Образцова

Кроме актеров, в постановке задействованы куклы и маски, трюковые декорации, костюмы и живая музыка с этническими мотивами. Княгиня и князь одеты в белое, ведьма — в черное. Ее костюм в перьях, она машет огромными крыльями, то замирая, то подбираясь к героям. Напряжение создает и поза актера: он играет согнувшись, что приближает облик к звериному, а зрители видят маску, а не лицо артиста. Этот же прием помогает колдунье мгновенно перевоплощаться.

В начале спектакля княгиня прядет полотно с прорезями, которое позже трансформируется в пруд, и героиня ныряет в него, выплывая то в человеческом, то в птичьем обличии.

«Смысл спектакля очень прост: испугаешься — жив останешься. Если ты лишен испуга — погибнешь. В этом, наверное, страшность этой сказки»,— сказал Борис Константинов.

Елена Ковалева