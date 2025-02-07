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Коммерсантъ FM
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В Госдуме предложили ввести понятие «национальной видеоигры»

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению от партии «Справедливая Россия — За правду» Яна Лантратова предложила ввести термин «национальной видеоигры». Понятие должно простимулировать развитие отечественного сектора видеоигр, сказала депутат в ходе пресс-конференции в медиагруппе «Россия сегодня».

Яна Лантратова

Яна Лантратова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Яна Лантратова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Госпожа Лантратова подчеркнула, что мерами поддержки индустрии могут стать гранты, субсидии и льготная реклама. По ее словам, необходимо ввести прокатные удостоверения для выхода западной или отечественной видеоигры на рынок.

5 февраля члены рабочей группы при комитете Госдумы по защите семьи обсудили законопроект, регулирующий разработку и распространение видеоигр. Глава комитета Нина Останина (КПРФ) не отрицает, что государство ограничит доступ в интернет для несовершеннолетних.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ» «Игры детям не игрушка».

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