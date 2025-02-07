4-х работниц гостиницы Ижевска задержали по подозрению в организации интим-услуг

В Ижевске задержали четырех работниц одного из гостиничных комплексов в Первомайском районе Ижевска по подозрению в организации занятия проституцией организованной группой (ст. 241 УК РФ, до 5 лет лишения свободы).Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

Следствие считает, что с августа 2024-го по февраль 2025 года фигурантки регулярно предоставляли помещения гостиницы (по данным МВД — сауны) для занятия проституции другим лицам. Организатором противоправной деятельности называется 42-летняя управляющая, остальные являлись администраторами.

Противоправную деятельность пресекли следователи СК совместно с региональным МВД. В суд направили ходатайство об избрании управляющей меры пресечения в виде запрета определенных действий.