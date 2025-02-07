В Уфе экс-супруга участника ЧВК не смогла отсудить выплаты у Минобороны

Бывшая супруга бойца ЧВК «Вагнер» не смогла добиться выплат от Минобороны. Две судебные инстанции отказались установить факт пребывания ее экс-мужа в добровольческом формировании и гибели при исполнении обязанностей на территории проведения СВО.

Как следует из материалов дела, в сентябре 2023 года военная прокуратура Уфимского гарнизона подтвердила, что бывший супруг заявительницы «пребывал в организации, содействующей выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ в ходе специальной военной операции». Контрактник частной военной компании погиб в городе Артемовск Луганской народной республики, говорится в решении Верховного суда Башкирии. Истец полагала, что в связи с гибелью военнослужащего его несовершеннолетние дети имеют право на социальные гарантии, в том числе денежные выплаты на общую сумму 11 млн руб.

Военная прокуратура Уфимского гарнизона не подтвердила, что погибший имел статус добровольца.

В военном комиссариате Башкирии в августе 2023 года сообщили, что супруг заявительницы не имеет статуса гражданина, пребывающего в добровольческом формировании.

Ленинский районный суд в сентябре 2024 года в удовлетворении требований отказал, отметив, что бывший супруг заявительницы не был призван на военную службу и контракт с Минобороны РФ не заключал. Бесспорных и достоверных доказательств того, что контрактник погиб при прохождении военной службы или при пребывании в добровольческих формированиях, представлено не было, отметил суд.

Верховный суд Башкирии не нашел оснований для пересмотра дела, указав, что сотрудники частных военных компаний не являются военнослужащими, а контракт о пребывании в добровольческом формировании не тождественен контракту о прохождении военной службы, поэтому его семья не может претендовать на получение социальных гарантий Минобороны РФ.

«Такие граждане, как заключившие гражданско-правовой договор с частной организацией, имеют право на денежное вознаграждение и гарантии в соответствии с условиями соглашения, заключенного ими с содействующей организацией»,— говорится в апелляционном определении.

Наталья Балыкова