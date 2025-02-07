Сотрудники ПОЛИЭФ рассказали о работе предприятия студентам со всей Башкирии

Студенческий фестиваль #Дома, прошедший на площадке уфимского Дворца борьбы, объединил порядка 2000 студентов республики и выходцев из региона, обучающихся за пределами Башкортостана.

Фото: АО «ПОЛИЭФ»

Партнером фестиваля выступила компания СИБУР, которая стала организатором питьевого режима для участников Фестиваля. Компания предоставила более двух тысяч бутылок воды в упаковке с добавлением переработанного пластика. Кроме того, на территории фестиваля был организован раздельный сбор пластиковых бутылок, что напомнило всем посетителям о важности экологии и осознанного потребления.

Ознакомиться с работой самого предприятия гости фестиваля смогли на площадке ПОЛИЭФа. С помощью интерактивной панели гости фестиваля могли ознакомиться с предприятиями компании СИБУР, производством и экологическими проектами. С помощью VR-очков каждый желающий мог пройти виртуальную экскурсию по заводам компании, погрузившись в атмосферу современного производства.

Фото: АО «ПОЛИЭФ»

Масштабное студенческое событие посетил Глава республики Радий Хабиров. Молодые специалисты ПОЛИЭФа представили руководителю региона интерактивную зону, где прошла презентация предприятия. Они рассказали Радию Хабирову о существующих в компании СИБУР программах поддержки и адаптации молодых специалистов. Отдельный фокус внимания в этой работе у предприятия занимает работа со школьниками и студентами профильных специальностей. В частности уже несколько лет действует программа бесшовной проф.подготовки школа-ССУЗ/ВУЗ-предприятие. В рамках программы обеспечивается комплексное сопровождение учащихся, интеграция работников ПОЛИЭФа в образовательные программы, а также возможность прохождения практики и стажировки на базе предприятия.

Все это позволяет познакомить ребят с нефтехимическими профессиями, повысить компетенции будущих специалистов, а также познакомить их с ценностями компании.

Программа фестиваля включала в себя также работу участников в панельной дискуссии с руководителями крупных предприятий и организаций региона. ПОЛИЭФ на дискуссии представил директор по управлению персоналом Леонид Деменев. Помимо информации о работе самого предприятия, студентов интересовала возможность прохождения практики и стажировки, программы трудоустройства и адаптации в компании.

Фото: АО «ПОЛИЭФ»

Леонид Деменев, директор по управлению персоналом ПОЛИЭФ, поделился своим мнением о важности работы с молодежью:

«Для нас, как для современного предприятия, работа с молодежью и студентами – это не просто возможность привлечь талантливых специалистов, но и важный вклад в будущее отрасли и региона. Мы стремимся создать условия, чтобы молодые люди могли реализовать свой потенциал, получить практические навыки и понять, как их знания могут быть применены в реальном производстве. Сотрудничество с учебными заведениями позволяет нам не только готовить кадры, но и влиять на качество образования, делая его более ориентированным на практику. Мы уверены, что такие инициативы, как участие в фестивале #Дома, помогают студентам увидеть перспективы и вдохновиться на профессиональное развитие в нашей компании».

Фестиваль #Дома стал не только площадкой для общения и обмена опытом, но и важным шагом в укреплении связей между предприятиями и молодежью. ПОЛИЭФ продолжает активно участвовать в подобных мероприятиях, демонстрируя свою приверженность развитию кадрового потенциала и поддержке молодых специалистов.

Фото: АО «ПОЛИЭФ»

Материал предоставлен АО «ПОЛИЭФ»