Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростове из-за снегопада упали 207 деревьев

В Ростове-на-Дону в связи с неблагоприятными погодными условиями произошло падение 207 деревьев. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: пресс-служба администрации Ростова

Фото: пресс-служба администрации Ростова

Наибольшее количество поваленных деревьев зафиксировано в Октябрьском (51), Советском (48) и Ворошиловском (43) районах.

Спасатели поисково-спасательной службы управления по делам ГО и ЧС города Ростова-на-Дону работают в усиленном режиме. Силами сотрудников убраны 111 деревьев в разных районах города.

Уточняется, что ликвидированы все последствия падений деревьев, по которым поступили заявки от ростовчан на телефон 112.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что снегопад в Ростове-на-Дону стал причиной падения 205 деревьев и четырех конструкций.

Снежана Стодольская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...