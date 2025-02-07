В Ростове из-за снегопада упали 207 деревьев

В Ростове-на-Дону в связи с неблагоприятными погодными условиями произошло падение 207 деревьев. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ростова Фото: пресс-служба администрации Ростова

Наибольшее количество поваленных деревьев зафиксировано в Октябрьском (51), Советском (48) и Ворошиловском (43) районах.

Спасатели поисково-спасательной службы управления по делам ГО и ЧС города Ростова-на-Дону работают в усиленном режиме. Силами сотрудников убраны 111 деревьев в разных районах города.

Уточняется, что ликвидированы все последствия падений деревьев, по которым поступили заявки от ростовчан на телефон 112.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что снегопад в Ростове-на-Дону стал причиной падения 205 деревьев и четырех конструкций.

Снежана Стодольская