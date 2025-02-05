Снегопад в Ростове стал причиной падения 205 деревьев и четырех конструкций

За последние сутки в Ростове из-за снегопада произошло 209 происшествий: падение 205 аварийных деревьев и четырех конструкций. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ростова Фото: пресс-служба администрации Ростова

На данный момент ликвидированы последствия 116 происшествий, еще 93 находятся на контроле. Для устранения последствий работают поисково-спасательные группы и сотрудники управления жилищно-коммунального хозяйства.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что из донской столицы вывезли 5 тыс. куб. м. снега.

Снежана Стодольская