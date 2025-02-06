На улице Ушинского в Петербурге каршеринговый автомобиль насмерть сбил пенсионерку

Водитель каршеринга насмерть сбил 75-летнюю женщину возле дома № 2 по улице Ушинского в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По данным полиции, авария произошла 5 февраля в 22:46. По предварительной информации, водитель машины каршеринга сбил пожилую женщину на пешеходном переходе, после чего скрылся с места ДТП.

От полученных травм петербурженка скончалась в больнице. Полиция разыскивает водителя авто, личность погибшей в данный момент устанавливается. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что женщина погибла под колесами автомобиля на трассе Гатчина — Ополье.

Дарья Астанина