Такси сдает назад

Такси как бизнес в Сочи теряет прибыльность на фоне роста стоимости автомобилей и дефицита водителей. В большинстве таксопарков города заявляют о нехватке кадров. Также отмечается падение спроса на услугу. Эксперты считают, что тенденция обусловлена отсутствием целевой государственной поддержки на фоне существенного роста расходов на содержание и обновление автопарка.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Дефицит автомобилей в таксопарках Сочи составляет порядка 10–20% от общего числа, а нехватка водителей оценивается примерно в 15% по сравнению с прошлым годом. Об этом «Ъ-Сочи» рассказал представитель Общественного совета по развитию такси в городе Сочи Антон Цыбульников.

«Пока ничего позитивного для развития отрасли в 2025 году не ожидается ни для потребителей услуг, ни для участников рынка. Много факторов, говорящих скорее о возможной деградации отрасли. Здесь и очень высокие цены на новые автомобили, и запредельно высокие ставки на лизинг, и отсутствие субсидирования отрасли государством, что делает невозможным ни увеличение таксопарков, ни обновление автомобилей. Например, повышение ключевой ставки Центробанка привело к увеличению стоимости лизинга (свыше 20%), что превышает рентабельный уровень для таксопарка (до 18%) и создает серьезную финансовую нагрузку»,— объясняет Антон Цыбульников.

Он также отметил, что по сравнению с прошлым годом спрос на услугу снизился и не достиг прошлогодних пиковых показателей. Это может быть связано с хорошей погодой, из-за чего люди чаще ходили пешком. При этом в периоды высоких нагрузок даже при снизившемся спросе такси не справлялось с потоком заказов, так как водителей на линии было на 15% меньше, чем годом ранее, добавил эксперт.

Дефицит машин, особенно экономкласса, остро ощущается в период невысокой нагрузки, рассказал «Ъ-Сочи» руководитель частного таксопарка Кирилл Дмитриев. В летний и зимний периоды, когда на курорт приезжает много туристов, водители предпочитают автомобили классом выше. Но в межсезонье они же пересаживаются на машины экономкласса, чтобы платить за аренду меньше.

«В связи с уходом многих иностранных брендов мы потеряли возможность приобретать автомобили по приемлемым ценам. Отечественные аналоги пока что, к сожалению, уступают по качеству. Приходится работать с автомобилями с пробегом и серьезно их обслуживать»,— добавил он.

На фоне дефицита автомобилей и оттока людей из профессии на рынке возникают «ценовые качели», говорит Антон Цыбульников. Когда нехватка водителей на линии превышает пороговое значение, цена на поездку увеличивается в два-три раза, время подачи автомобиля также растет. Для коротких дистанций такой рост стоимости делает поездку бессмысленной, и люди находят альтернативные способы передвижения: каршеринг, кикшеринг, общественный транспорт. Из-за падения спроса цена опускается, что провоцирует отток водителей.

«Именно такие колебания мы сейчас видим в Сочи и фиксируем, что уменьшается как количество водителей, так и количество заказов через агрегаторы. Это нехорошая тенденция, и сейчас пока еще есть возможность ее остановить, пока она не набрала свою скорость. В других крупных городах России видны признаки аналогичных процессов»,— говорит господин Цыбульников.

С середины осени прошлого года водители такси отмечают заметное снижение своей чистой прибыли. Это связано с ростом стоимости обслуживания автомобилей, а также ценой страховок, рассказал «Ъ-Сочи» управляющий другого частного автопарка Даниил Смирин.

«Заработок упал, последние полгода точно идет спад заказов и цен на них. Кроме того, из заработанной суммы водителю нужно вычесть аренду автомобиля, стоимость бензина, обслуживания, комиссию агрегатора и налоги. ОСАГО подорожало примерно на 50%, добавилось страхование пассажиров. Летом наши водители могли зарабатывать 180–200 тыс. руб., сейчас — нет»,— говорит Смирин.

На территории Большого Сочи работает порядка 5 тыс. автомобилей.

Александра Каверина