Правительство РФ утвердило параметры списания регионам долга по кредитам

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил параметры списания задолженности регионов по бюджетным кредитам, закрепив таким образом инициативу

комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы», которой руководит губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Постановление премьер -министра РФ опубликовано на официальном сайте правительства.

Согласно документу, регионы освобождаются от погашения двух третей задолженности по бюджетным кредитам, образовавшейся на 1 марта 2024 года. Для этого до 1 марта этого года руководителям субъектов Федерации нужно направить в Министерство финансов России заявление с указанием планируемых мероприятий, на которые направят высвобождаемые средства. Не менее половины этой суммы регион должен потратить на инфраструктурные проекты в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Остальное можно направить на расселение аварийного жилья, обновление общественного транспорта, развитие опорных населенных пунктов, новые инвестпроекты, компенсацию недополученных доходов от применения инвестиционного налогового вычета, докапитализацию фондов развития промышленности, гарантийных и микрофинансовых организаций.

Регионам с невысокой бюджетной обеспеченностью высвобождаемые средства разрешено потратить на реализацию новых национальных проектов и на расходы, связанные со специальной военной операцией.

«Ожидается, что в ближайшие пять лет регионам спишут более 1 трлн руб. Полученные средства будут направлены на создание новых производств, улучшение качества услуг ЖКХ и многое другое. Для этого комиссия усиленно работала над разработкой порядка списания весь 2024 год»,— цитирует губернатора Челябинской области Алексея Текслера его пресс-служба.