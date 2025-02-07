В Ростове пройдет международный матч по шахматам

13 февраля пройдет международный матч по шахматам между членом сборной России, гроссмейстером Андреем Есипенко и международным гроссмейстером Рихардом Раппортом из Венгрии. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

С 13 по 23 февраля донская шахматная федерация проведет мероприятия для молодежи, в частности трансляции с приглашением гроссмейстеров и экспертов.

Андрей Есипенко – многократный чемпион мира и Европы среди юношей, победитель онлайн-олимпиады 2021 года в составе сборной России. Год назад одержал победу над 14-м чемпионом мира Владимиром Крамником в матче дружбы.

Ева Китаева