В Ростове пройдет международный матч по шахматам
13 февраля пройдет международный матч по шахматам между членом сборной России, гроссмейстером Андреем Есипенко и международным гроссмейстером Рихардом Раппортом из Венгрии. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
С 13 по 23 февраля донская шахматная федерация проведет мероприятия для молодежи, в частности трансляции с приглашением гроссмейстеров и экспертов.
Андрей Есипенко – многократный чемпион мира и Европы среди юношей, победитель онлайн-олимпиады 2021 года в составе сборной России. Год назад одержал победу над 14-м чемпионом мира Владимиром Крамником в матче дружбы.