В Госдуме предложили сделать Пасху и Троицу выходными днями

Депутаты Государственной думы (ГД) предложили сделать Пасху и Троицу выходными днями. Соответствующий законопроект уже готовится, рассказал «РИА Новости» депутат Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду»).

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«День Святой Троицы и Пасха — это не просто праздники, а светлые моменты жизни, наполненные радостью, душевным теплом и семейными традициями. Чтобы сделать эти дни еще более значимыми, мы готовим и внесем законопроект»,— рассказал господин Гусев. По его мнению, инициатива поможет укрепить традиции, «преумножив их смысл для детей, будущих поколений».

Пасха и Троица традиционно приходятся на воскресенье. Дата празднования первой высчитывается по лунному календарю, а день Святой Троицы отмечают на 50-й день после Пасхи. Соответственно, в 2025 году Пасху отпразднуют 20 апреля, а Троицу — 8 июня. Если эти праздники станут официальными выходными, то россиянам дадут дополнительный день для отдыха в понедельник.