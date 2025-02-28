Сегодня исполняется 70 лет заместителю председателя Госдумы Алексею Гордееву

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Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Алексей Гордеев

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Его поздравляет первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров:

— Уважаемый Алексей Васильевич! Примите самые теплые и искренние поздравления с 70-летием! Вы проявили высокий профессионализм, целеустремленность и преданность своему делу на различных уровнях государственной службы, начиная с работы в Министерстве сельского хозяйства, и до настоящего времени, оставаясь на передовых рубежах служения Отечеству. Сложно переоценить Ваш личный вклад в укрепление агропромышленного комплекса России, в социально-экономическое развитие возглавляемого Вами региона и страны в целом. Уверен, что Ваш опыт и достижения в области политики, экономики и управленческой деятельности позволят Вам и дальше вести результативную законотворческую деятельность и решать важнейшие задачи на благо Родины. Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, счастья и благополучия!

Сегодня исполняется 61 год общественному деятелю, исследователю книжной культуры, библиофилу и топ-менеджеру Михаилу Сеславинскому

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Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Михаил Сеславинский

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Его поздравляет президент Российского книжного союза Сергей Степашин:

— Дорогой Михаил! Мы с тобой знакомы больше трети века со времен первого Съезда народных депутатов РСФСР. Ты трижды избирался по одномандатному округу, затем работал со мной в правительстве, а позднее — бессменно возглавлял Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. Мы многое сделали для издательской отрасли, популяризации русской литературы, да и сейчас вместе сотрудничаем в Российском книжном союзе. Тебя хорошо знают и как эффективного менеджера, и как глубоко книжного человека, возглавляющего Национальный союз библиофилов, и как неутомимого исследователя книжной культуры. Желаю тебе успехов в работе в бизнесе, а также новых творческих удач и книжных находок!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»