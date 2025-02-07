В Госдуме предложили дать МВД доступ к данным медосмотров мигрантов

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов рассказал “Ъ” о подготовке законопроекта, корректирующего механизм медосвидетельствования мигрантов. В частности, документ предполагает, что эту процедуру иностранные граждане должны пройти в течение 30 дней после въезда в Россию. Данные медосмотра будут аккумулироваться в базе, доступ к которой получит в том числе МВД.

«Посредством такой системы (с результатами осмотров.— “Ъ”) МВД сможет получать информацию о всех выданных заключениях относительно того, употребляет ли человек наркотики и имеются ли у него инфекционные заболевания. Роспотребнадзор при это получит только данные об инфекционных заболеваниях»,— рассказал господин Леонов “Ъ”. Парламентарий не пояснил, с какой целью планируется унифицировать срок прохождения медосмотра для всех прибывших в РФ иностранцев — до 30 дней со дня въезда. Сейчас такой срок отпущен на прохождение процедуры только трудовыми мигрантами. Въезжающим с иными целями (на срок более 90 дней) дается на это три месяца.

20 января Минздрав опубликовал проект поправок к КоАП, вводящих административную ответственность для должностных лиц и медорганизаций за нарушение порядка проведения медосвидетельствования иностранных граждан. После этого Сергей Леонов обратился к правительству с инициативой запретить проводить медосвидетельствование мигрантов в частных клиниках. В разговоре с “Ъ” господин Леонов тогда пояснял, что мера поможет в борьбе с «масштабной проблемой», когда значительная часть мигрантов проходит врачебный контроль «только на бумаге».

Полина Мотызлевская