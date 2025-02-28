Модификация вместо запретов

Хотя здравоохранение России достигло значительных успехов в выявлении злокачественных новообразований и сокращении смертности от онкозаболеваний, еще больший потенциал заключается в организации более тщательной профилактики для населения. В том числе важно заниматься модифицируемыми факторами риска и стимулировать россиян осознанно менять свой образ жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-конференция приуроченная ко Всемирному дню борьбы с онкозаболеваниями

Фото: Предоставлено АМСМР Пресс-конференция приуроченная ко Всемирному дню борьбы с онкозаболеваниями

Фото: Предоставлено АМСМР

4 февраля во всем мире отмечают Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями. В честь этого события российские эксперты провели дискуссию под эгидой Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков, посвященную проблемам снижения смертности от рака и важности внедрения комплексных профилактических мер в России.

Напомним, в России в период с 2019 по 2024 год выживаемость онкологических пациентов на пятилетнем периоде увеличилась более чем на 10%. На 22% снизилась одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями, следует из данных статистики Минздрава. Как ранее отмечал глава ведомства Михаил Мурашко, это произошло благодаря мероприятиям по совершенствованию онкослужбы в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Так, по словам министра, в субъектах РФ было создано 569 центров амбулаторной онкологической помощи, завершена модернизация материально-технической базы 221 регионального и 69 федеральных медицинских центров, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями. Кроме того, введено в эксплуатацию более 16,5 тыс. единиц нового медицинского оборудования, в том числе более 1,1 тыс. единиц «тяжелого» оборудования. Построено также 17 объектов онкологического профиля нового поколения. Благодаря этому показатель выявляемости онкозаболеваний на ранних стадиях вырос и составляет 61%. Это означает, что в каждом втором случае онкозаболевание выявляется на первой и второй стадиях, что дает пациентам больше шансов на излечение.

В то же время, как ранее заявлял главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн, онкологическая заболеваемость в России растет: по данным статистики, только за десять лет она увеличилась более чем на 10%. Впрочем, по мнению господина Каприна, это свидетельствует о положительных трендах в борьбе с этим заболеванием. Во-первых, стоит учитывать, что продолжительность жизни населения в России значительно увеличилась за последние десятилетия, а чем дольше человек живет, тем выше вероятность возникновения заболеваний, в том числе онкологических, поскольку большинство опухолей развивается в зрелом и пожилом возрасте, уточнил он. Кроме того, расширение программы диспансеризации, повышение доступности обследований и внедрение новых методов диагностики позволили выявлять онкозаболевания на более ранних стадиях, когда они еще не дают выраженных клинических симптомов, подчеркнул специалист. Это означает, что врачи все чаще обнаруживают заболевания, которые ранее могли бы оставаться незамеченными, пояснил Андрей Каприн.

«Действительно, сейчас открываются новые клиники, модернизируются уже существующие. Например, все клиники в Москве уже оборудованы самым современным диагностическим оборудованием, что позволяет врачам выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях. Кроме того, появилась возможность в полном объеме использовать все возможные высокотехнологичные малоинвазивные технологии в хирургическом лечении онкологических заболеваний, отметил в ходе дискуссии в «Известиях» заведующий отделом торакоабдоминальной хирургии ГБУЗ «МКНЦ им. А. С. Логинова» Ариф Аллахвердиев. Он также напомнил о важности правильной маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями, которая достаточно эффективно реализована в Москве, ведь именно благодаря грамотно выстроенным каналам передачи информации и маршрутизации пациенты могут получить всю необходимую им помощь вовремя.

Ариф Аллахвердиев также рассказал об инновационных подходах к лечению и профилактике онкологических заболеваний, в частности о вакцинации. Как уже было анонсировано в отечественных СМИ, учеными Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи совместно с Московским научно-исследовательским онкологическим институтом им. П. А. Герцена и НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина активно ведутся работы по разработке м-РНК вакцины для лечения онкозаболеваний и планируются ее испытания, которые могут начаться уже в конце этого года, с участием добровольцев.

«Даже несмотря на те усилия, которые предпринимаются со стороны системы здравоохранения,— говорит он,— существует множество факторов риска, на которые невозможно повлиять, так называемые немодифицируемые факторы риска: генетика, пол, возраст. Вклад модифицируемых факторов риска тоже очень значителен. Это те явления нашей жизни, на которые можно повлиять: питание, физическая активность, сон, вредные привычки. Меняя свой образ жизни, пациенты могут кардинальным образом изменить и состояние своего здоровья»,— отметил он.

К сожалению, по словам профессора Аллахвердиева, около 20–30% пациентов, даже зная о том, что им необходимо отказаться от какой-либо вредной привычки, не могут этого сделать. Для такой группы пациентов может быть предложена концепция снижения вреда. «Если говорить, например, о табакокурении, очевидно, что полный отказ при онкозаболевании существенно улучшает прогноз. Но даже сокращение курения при невозможности полного отказа уже может дать определенный эффект»,— подчеркнул он. Поэтому, по его словам, для взрослых заядлых курильщиков с низкой мотивацией на отказ стоит рассмотреть менее вредную альтернативу, такую как электронные системы нагревания табака, на пути к полному отказу от курения.

Как отметил Ариф Аллахвердиев, скрининг является одним из самых действенных подходов в улучшении результатов лечения онкологических заболеваний. К основному критерию эффективности скрининга относится снижение смертности. Его введение в группе риска позволяет сократить показатель онкологической смертности. «Это сложная программа, но она позволяет выявлять опухоли на том этапе, когда еще нет клинических симптомов»,— сообщил он. Эффективность скрининга доказана для таких заболеваний, как рак шейки матки, рак молочной железы, колоректальный рак. Помимо этого, в ряде европейских стран были приняты скрининговые программы по раку легкого, которые демонстрируют снижение смертности у больных в группе риска.

Как отметил выступавший заведующий отделом клинической эпидемиологии НИИ клинической онкологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» Давид Заридзе, эффективность концепции снижения вреда и модификации рисков, связанных с табакокурением, была подтверждена еще в СССР. «В конце 1980-х мы провели анализ табачного дыма сигарет, которые импортировали тогда в СССР, и оказалось, что уровень смолы достигает 25–30 мг на одну сигарету. Чтобы решить проблему, мы рекомендовали Минздраву регламентировать показатели предельно допустимой концентрации вредных веществ в табачной продукции, производимой и импортируемой в СССР»,— рассказывает он.

Благодаря этому с очень высокого уровня (30 мг/сигарета) было достигнуто сокращение содержания смолы до умеренных (15 мг/сигарета) и относительно низких (12 мг/сигарета) уровней, что привело к снижению заболеваемости и смертности от рака легких, отмечает господин Заридзе. В результате, по его словам, в последующие годы смертность от рака легкого снизилась с 73 случаев на 100 тыс. населения до 45 случаев на 100 тыс. населения. «На периоде до 2013 года это позволило сохранить жизни 300–450 тыс. человек»,— отметил он.

При этом, как подчеркнул Давид Заридзе, подход, который предполагает концепция модификации рисков, еще тогда вызвал вопросы у представителей Всемирной организации здравоохранении. «Они считали, что эффективен только полный отказ от курения и его надо насаждать всеми способами. Но спустя столько лет мы видим, что, даже несмотря на прогрессивную запретительную антитабачную политику, люди все еще не отказались от употребления табака полностью. Тогда как сокращение вреда от курения уже сегодня спасает миллионы жизней»,— отметил он.

Действительно, отметила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович, огромную роль играют модифицируемые факторы — это гиподинамия, нерациональное питание, табакокурение и другие. Именно они становятся важнейшими факторами, влияющими на развитие онкологических заболеваний. «В частности, прекращение курения — единственный правильный вариант полностью избавиться от вреда. Однако если это невозможно, то для взрослых заядлых курильщиков стоит предусмотреть научно обоснованную возможность снизить количество токсичных и канцерогенных веществ, например, посредством перехода на табачные продукты, основанные на нагревании, а не горении», — отметила она.

«Говоря об успехах в лечении злокачественных новообразований, необходимо помнить и о проблемах. У нас в два-восемь раз больше риск онкологической смертности, чем в странах со сопоставимым уровнем экономического развития. Это связано с нездоровым поведением населения, когда даже при снижении курения в популяции растет число потребляемых сигарет на одного курильщика. С этим надо бороться всеми возможными способами»,— отметила она. Лариса Попович подчеркнула, что, по ее расчетам, общественный ущерб от алкоголя и сигарет в России сравним с суммой расходов федерального бюджета на сферу здравоохранения. «Это колоссальная цифра. Если же наши совершеннолетние курящие граждане с низкой мотивацией на отказ будут иметь возможность перейти на менее вредные продукты, например на сертифицированные электронные системы нагревания табака, то за счет снижения вреда здоровью наших граждан мы сможем сохранить почти 1,5 трлн руб.»,— отметила она.

Когда мы говорим о потреблении табака в РФ, необходимо понимать, что важно работать с каждой категорией населения отдельно, считает д.э.н., сопредседатель экспертного совета Госдумы по развитию конкуренции на рынках никотинсодержащей продукции, вопросам государственного регулирования отношений в сфере производства и оборота табачной и инновационной никотинсодержащей продукции Сергей Катасонов. «В регулировании мы прошли большой путь и смогли отойти от дикого рынка табачной продукции. Тотальные запреты приведут к тому, что мы получим рост черного рынка, абсолютно неподконтрольного государству, и очень высок риск того, что в этой табачной продукции обязательно будет высокое содержание вредных веществ. Это будет страшная ситуация. Если у взрослого курильщика нет возможности бросить вредную привычку, стоит предложить ему по крайней мере перейти на сертифицированную и научно обоснованную альтернативу с модифицированным риском»,— отметил он.

«Как ранее заявлял глава Минздрава Михаил Мурашко, человек способен достичь 100 процентов своего здоровья и стать лучшей версией себя, а врач должен помочь ему в этом процессе. И в этом вопросе принципиальную роль играет профилактика хронических неинфекционных заболеваний, в том числе онкологических, через модификацию образа жизни пациента»,— отметил директор Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков Александр Розанов. По его словам, чтобы дать и врачам, и пациентам необходимые ориентиры для модификации образа жизни, ассоциация разработала десять простых правил здоровой жизни, которые подробно описывают шаги, которые может сделать пациент на пути к здоровому и активному долголетию.

Он отметил, что запреты в различной форме, особенно когда речь заходит об употреблении табака, в целом работают. «Посмотрите, например, на наш закон о запрете курения. Благодаря ему мы снизили распространенность курения на 8%. Но запрет не единственный инструмент, и в ряде случаев он может не помогать, а даже усугублять ситуацию. Тогда нам на помощь приходят концепция модификации рисков и те стратегии, которые она предлагает. Тем более что у СССР уже был определенный опыт в этом направлении. Если, например, запрет на употребление алкоголя, сопровождавшийся в 1980-е вырубанием виноградников, не сработал, то подход, предполагавший сокращение смол в сигаретах, показал себя эффективным»,— заключил он.

Елена Иванова