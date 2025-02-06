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Житель Краснодара получил 16 лет за диверсии на железной дороге

Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Краснодара Эдуарду Гладких за серию диверсий и попытку теракта. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда

Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда

Следствие установило, что в октябре 2023 года по указанию неизвестного лица Гладких совершил поджог релейного шкафа. Злоумышленник взломал дверь, облил оборудование бензином и поджег его, полностью уничтожив устройство. Через два месяца подсудимый осуществил аналогичную диверсию.

Позднее Эдуард Гладких планировал взорвать АЗС в Краснодаре. Правоохранители предотвратили теракт, заменив компоненты взрывного устройства в тайнике на муляж. Преступника задержали при попытке извлечь закладку.

В ходе расследования выяснилось, что обвиняемый хранил у себя дома коноплю.

Суд признал Эдуарда Гладких виновным в совершении террористического акта, покушении на терроризм, попытке незаконного приобретения оружия и хранении наркотических веществ (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205; ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 3 ст. 222.1; ч. 1 ст. 228). Первые три года назначенного срока осужденный проведет в тюрьме. Дополнительно ему назначен штраф в размере 300 тыс. руб.

Лия Пацан

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