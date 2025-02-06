Кубанские мебельные предприятия реализовали продукции на 9,3 млрд рублей

За 11 месяцев 2024 года кубанские мебельные предприятия отгрузили товаров собственного производства на 9,3 млрд руб., что на 15,6% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Такие данные «Ъ-Кубань» предоставили в министерстве промышленной политики Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

«Объемы производства после экстремального для всех мебельщиков 2022-го года, продолжают расти, немного видоизменяясь в ассортименте. Набравшие обороты маркетплейсы взяли на себя основную массу эконом-сегмента. В основном это малые формы, такие как тумбочки и полочки для книг, а также так называемая “студенческая мебель”: столы, кровати и небольшие шкафы стандартных размеров и небольшого ассортимента расцветок»,— прокомментировала собственник мебельной компании «Полезный объем» Алла Макаренко.

По словам эксперта, в 2024 запросы заказчиков сместились в сторону премиального сегмента. «Вкладываться в индивидуальность готово все большее количество клиентов, одновременно с этим и усиливались требования к качеству. Так, если раньше в среднем мебель обновлялась каждые 7–10 лет, то сейчас люди планируют оставлять ее на более долгий срок»,— отметила Алла Макаренко.

По данным министерства промышленной политики Краснодарского края, мебельная отрасль региона — это более 200 предприятий, обеспечивающих занятость свыше трех тыс. работников. На Промышленном портале Краснодарского края представлена продукция более 140 предприятий мебельной промышленности.

Ведущими компаниями отрасли являются мебельная фабрика «Е-1» (ИП Линевич А. С., ООО «Лабиринт») (г. Белореченск), ООО «Фабрика Ангажемент», ООО «ПФ “Поллет”», ООО «Таурус», ООО «ПКФ “Юмаком”», ООО «Есения мебель» (г. Краснодар), ООО АМК «Троя», ООО «Европостформинг» (г. Армавир), ООО «Сити», ООО «Стронг», ООО «ПКП Вега», ООО «Прима-мебель», ООО «Милана» (Отрадненский район), ООО «Кримиан Франц Киль» (г. Новороссийск), ИП Авакян Л.Э. (Мостовский район).

В 2024 году министерство промышленной политики региона в рамках государственной программы «Развитие промышленности Краснодарского края и повышение ее конкурентоспособности» предоставило субсидии двум предприятиям деревообрабатывающей и мебельной промышленности на общую сумму 16,3 млн руб. Четыре компании взяли льготные займы в Фонде развития промышленности Краснодарского края на общую сумму 60,8 млн руб.

«Предприятия деревообрабатывающей и мебельной промышленности ежегодно участвуют в крупных международных выставках. За 2024 год 57 предприятий приняло участие в 5 отраслевых конгрессно-выставочных мероприятиях»,— добавили в министерстве промышленной политики Краснодарского края.

Маргарита Синкевич